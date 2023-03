Il Segretario di Stato Righi incontra a Roma il Ministro Urso: annunciata la costituzione di un tavolo interministeriale Anche un gruppo di lavoro per attività continuative di interesse comune e condivise

Si è svolto questo pomeriggio a Roma presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi - accompagnato dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Italia Daniela Rotondaro - e il Ministro Adolfo Urso.

Nel corso del colloquio è stata sottolineata la forte collaborazione tra i due Paesi. Righi e Urso hanno condiviso l'opportunità di strutturare un tavolo interministeriale tecnico permanente di confronto per individuare ambiti di comune interesse, definire strategie di collaborazione e provvedimenti per lo sviluppo economico perché il rapporto tra San Marino e Italia non sia solo basato sulla risoluzione di problemi ma sul cogliere assieme opportunità.

"L’incontro odierno costituisce un momento di rilancio delle relazioni tra i nostri due Paesi. - ha dichiarato il Segretario Righi - Il mio auspicio è la costituzione di un tavolo tecnico permanente e la sottoscrizione di un accordo interministeriale. “E’ nostro interesse realizzare il tavolo interministeriale, - concludi il Ministro Urso - stabiliremo assieme i settori su cui lavorare".

