Il Segretario Gatti al Tg San Marino: settimana di confronti sulla legge di bilancio

Il Segretario alle Finanze Marco Gatti è intervenuto questa sera al tg San Marino in vista dei confronti previsti in settimana sulla legge di bilancio. Domani infatti il governo ha convocato sindacati e categorie economiche, mentre per la mattinata di martedì sarà la volta dei partiti di opposizione, prima del dibattito in Consiglio Grande e Generale.

"Il nostro sarà un confronto aperto al contributo di tutti - puntualizza il Segretario. Siamo riusciti a dimezzare il disavanzo tra la prima e la seconda lettura, ma questo non basta". Rispetto alle proposte già arrivate al governo da parte del Sindacato, Gatti afferma che è necessaria una concertazione per alcuni dei punti presentati e che alcune riforme, come quella della pensioni, non sono più rimandabili.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Infine una replica a Libera che oggi, tramite una nota stampa, aveva definito la legge di bilancio "insufficiente e pericolosa per il futuro del nostro Paese". "Spero che abbiano delle proposte - afferma il Segretario alle Finanze - dato che i problemi finanziari che abbiamo derivano anche dalla situazione lasciata dal precedente governo".









I più letti della settimana: