49ESIMA FESTA DELL'AMICIZIA Il Segretario Gian Carlo Venturini: "Dopo la Festa dell'Amicizia, le riforme" Presentato il tradizionale evento estivo del Pdcs. Si terrà dal 19 al 21 agosto a Serravalle. Dibattiti sulla Terrazza Ex Ritrovo, il liscio in Piazza Bertoldi e il live Festival al Parco Dante Alighieri. 2.500 euro il primo premio della lotteria

Torna la Festa dell'Amicizia, l'evento estivo del Pdcs che, come ogni anno abbina svago, intrattenimento e politica. Due i dibattiti in programma: venerdì 19 il confronto tra esponenti di tutti i partiti presenti in Consiglio; sabato 20 spazio al tema dell'accordo con l'Unione Europea, in vista della possibile firma nel 2023. Domenica sera il tradizionale comizio finale del Segretario Politico Gian Carlo Venturini: “Dopo la Festa dell'Amicizia – dichiara – sarà necessario essere concreti con le riforme che da tempo stiamo discutendo, rispettando gli impegni che questo Governo, nel suo insieme, ha preso con tutti i cittadini”.

Venturini ha citato esplicitamente la riforma delle pensioni, quella fiscale e quella del mercato del lavoro. Dunque la politica – coi dibattiti sulla terrazza dell'ex ritrovo – mentre in Piazza Bertoldi sarà protagonista, per tre serate, il liscio con alcune delle orchestre più rinomate e al parco Dante Alighieri la 19esima edizione del Live festival con gruppi emergenti che, anche in diretta Facebook, si alterneranno alle tribute band di Zucchero e Ligabue. Venerdì 19 la cena di tesseramento. Non mancheranno gli stand gastronomici con le prelibatezze locali e la lotteria: primo premio 2.500 euro. Oltre 70 i volontari impegnati nella buona riuscita della festa che l'anno prossimo arriverà alla 50esima edizione in concomitanza con i 75 anni dalla fondazione del Pdcs.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: