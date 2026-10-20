Il Segretario Lonfernini al Next Generation AI 2026: formazione, cittadinanza digitale e cooperazione internazionale

Nove ministri, quaranta delegazioni a confronto per approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nei sistemi educativi e nella formazione professionale. L'importanza di toccare con mano le esperienze e le strategie adottate a livello internazionale, portando le iniziative avviate nel Paese in materia di educazione digitale e innovazione dei percorsi formativi. Apertura a La Scala di Milano, lavori a Cernobbio: la voce di San Marino alla tavola rotonda su AI, politiche e regolamentazione nell’istruzione. Il Segretario per l'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, presente su invito del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, illustra l’impegno nella formazione dei docenti, nella promozione della cittadinanza digitale, che passa dalla conoscenza degli strumenti ma anche dalla capacità di usarli in modo consapevole e critico, richiamando le iniziative sviluppate attraverso il Digital Citizenship Education Planner del Consiglio d'Europa e i principi promossi dall’UNESCO. Poi il panel sull'applicazione dell'AI nell'istruzione tecnica e professionale, nelle opportunità dall'AI per la trasformazione dei percorsi formativi, del lavoro e dei processi di digitalizzazione del Paese, valorizzando il contributo dell’Università di San Marino e nella prospettiva di fare del Paese un laboratorio di sperimentazione normativa e formativa.

“Il nostro sistema scolastico è eccellente, all'avanguardia – dice Lonfernini - e attraverso queste innovazioni, sono sicuro, saprà interpretare i tempi che vivremo. L'intelligenza artificiale deve essere uno strumento, non può essere un qualcosa che sostituisce l'intelligenza naturale, ma sappiamo quanto questa oggi coinvolge tutti quanti. Quindi, poter portare il nostro esempio come piccola realtà, come piccolo laboratorio attraverso il quale sperimentiamo l'innovazione, a confronto con le grandi Nazioni che devono fare altrettanto, è stata sicuramente una grande opportunità”.

A colloquio proprio con il Ministro Valditara sui nuovi corsi didattici che saranno attivati nelle superiori del Titano e le prospettive di rafforzare la già consolidata cooperazione tra San Marino e Italia in ambito educativo. A margine dei lavori, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino a Cipro, Bojana Gruška, l'incontro con la Ministra dell’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili di Cipro, Athena Michaelidou: condivisa la volontà di avviare una collaborazione concreta tra i rispettivi sistemi di istruzione superiore, con lo scambio di documentazione tecnica e l’individuazione di possibili atenei partner.

Nel video, l'intervista al Segretario per l'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini









