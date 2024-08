Il Segretario Mularoni sulla sanità del futuro: "attrattività, integrazione, rinnovamento"

Attrattività, integrazione, rinnovamento. Per Mariella Mularoni, subentrata alla Segreteria alla Sanità nell'ultimo anno della scorsa legislatura, le linee guida per il futuro saranno nel segno della continuità. Ed avranno al centro quelle criticità che riscontrò allora, al momento dell'insediamento:” atto organizzativo fermo da anni, immobilismo su reperimento di medici e sulle liste d'attesa, rinnovamento della medicina territoriale”. Tutti punti diventati centrali in campagna elettorale, insieme all' approvazione della legge sulla libera professione, abrogata con il referendum del 2014, che insieme al tetto per i stipendi “ha penalizzato il nostro sistema sanitario, la firma dell'Accordo con l'Ue garantirà inoltre un sistema previdenziale più attrattivo”.

E poi ancora formazione, in una struttura all'avanguardia e con attrezzature moderne. Tra le priorità anche i progetti per favorire maggiore integrazione: “ umanizzazione delle cure, normativa sulla disabilità, il progetto su affettività il dopo di noi vita indipendente l'inclusione lavorativa”.

Nel video l'intervista a Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità e sicurezza Sociale

