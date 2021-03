Il Segretario Pedini Amati incontra ad Atene il Ministro greco Theoharis: presto la firma di un memorandum d'intesa

Federico Pedini Amati e Haris Theoharis

Guardare avanti per arrivare pronti alla sfida dell'estate. San Marino e Grecia, forti della vocazione turistica dei rispettivi territori, consolidano i rapporti puntando su future sinergie in ambito turistico. Ad Atene l'incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Ministro del Turismo greco, Haris Theoharis: gettate le basi per la stesura di un accordo di collaborazione che potrebbe essere siglato già i primi di giugno, in occasione della assemblea dell'Organizzazione Mondiale del Turismo in programma sempre nella capitale ellenica. Parola d'ordine: concretezza per una intesa basata su progetti condivisi reali.

Presto incontro tecnico a distanza anche tra l'Ente nazionale greco del turismo (Greek National Tourism Organization) e l'Ufficio del Turismo di San Marino.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.