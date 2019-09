Il Segretario Renzi impegnato nei bilaterali a margine della 74a Assemblea Generale

Agenda fitta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, a New York per seguire i lavori della 74a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Martedì erano in programma diversi incontri bilaterali, con lo scopo di stabilire e rafforzare relazioni diplomatiche fruttuose per il Paese. Renzi ha infatti incontrato il Ministro degli Affari Esteri della Guyana, Karen Cummings e il Primo Ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph E. Gonsalves, Paesi con cui sono state allacciate relazioni diplomatiche. Lo stabilimento di relazioni al più alto livello consente di approfondire la conoscenza tra Stati e ampliare la collaborazione in ambito bilaterale e multilaterale, favorendo allo stesso tempo un più efficace supporto ai cittadini sammarinesi all’estero e alle imprese sammarinesi che intendano internazionalizzare le proprie attività commerciali.

Accordi che sono il risultato del lavoro di Segreteria e Dipartimento Esteri mirato a formalizzare i rapporti con il maggior numero di Paesi e a continuare il processo di internazionalizzazione intrapreso da tempo dall'Esecutivo. Il Segretario di Stato si è poi confrontato con l’omologo della Repubblica d’Irlanda, Simon Coveney, Paese al momento candidato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si è parlato di future collaborazioni in campo multilaterale e bilaterale, anche alla luce di un recente confronto a Dublino con ambiti di cooperazione nei settori economico e finanziario.