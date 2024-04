SPACE ECONOMY Il Segretario Righi alla NASA Presentati all’Agenzia statunitense i progetti di sviluppo del settore aerospaziale della Repubblica di San Marino

Il Segretario Righi alla NASA.

Il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi è stato ospite della sede della NASA a Washington, dove ha incontrato Karen Feldstein, Amministratore Associato per le relazioni internazionali e inter-agenzia. Un lungo incontro nel quale si è parlato dell'impegno di San Marino per lo sviluppo del settore della space-economy.

Righi ha anche presentato San Marino come laboratorio per iniziative di sviluppo in ambito economico, grazie anche alla recente normativa dedicata alle sandbox che rende San Marino un performante acceleratore d'impresa dove applicare e sperimentare nuove tecnologie.

