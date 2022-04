1 APRILE Il semestre dei Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini

Relazioni internazionali, giustizia, tutela ambientale, emergenza Covid, guerra russo- ucraina: i temi cardine del semestre dei Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. Sul fronte della politica estera, ricorrente durante il mandato il risalto al rapporto bilaterale tra San Marino e Regno Unito, sempre più profnd negli ultimi due anni. Il 9 ottobre segna la visita sul Titano di Jeremy Hunt, parlamentare, già Ministro agli Esteri. Nel 2020, durante una delle fasi più acute della crisi sanitaria a San Marino, condivise un post del Console sammarinese Bragagni, esprimendo solidarietà ai sammarinesi, e questo suscitò l'interesse di media ed organismi internazionali. La Repubblica non ha dimenticato: un gesto quello di Hunt - hanno ricordato i Capi di Stato che ha lasciato una “traccia profonda”.

Il vero patrimonio di cui il Titano dispone è l'“ampia rete di rapporti bilaterali e multilaterali”: di lì a poco, il 12 ottobre, la visita in Repubblica della delegazione britannica del Gruppo di Amicizia Interparlamentare. A guidarla Andrew Rosindell. “Una presenza – ha rimarcato la Reggenza, ricordando gli effetti della pandemia – che funge da “stimolo positivo di ripresa e ritorno alla normalità”. Sulla stessa lunghezza d'onda la attesa visita di Theresa May, il 23 ottobre: l'omaggio alla “resilienza” di un Paese unito alla Gran Bretagna da solida amicizia. La Reggenza ha sottolineato l'azione dell'ex Primo Ministro inglese per l'uguaglianza di genere, a difesa dei deboli, a tutela dei diritti civili.

Il 25 ottobre l'indirizzo di saluto dei Capi di Stato all'Aula nella prima seduta consiliare del semestre. Rivolto in primis alla politica l'invito ad avere il coraggio delle riforme.

Ai primi di novembre la Reggenza vola a Glasgow, in Scozia. Messaggio forte, quello lanciato dal Titano, alla Cop26, nella consapevolezza di come anche un microstato possa offrire un contributo determinante nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici. Nell'intervento del 2 novembre sottolineati il valore della cooperazione e l'idea di fare di San Marino un laboratorio dove testare innovazioni in materia ambientale.

Legame fraterno che si rinnova con la visita del gruppo di amicizia interparlamentare della Croazia, il 16 novembre. Nel 2023 la ricorrenza dei 30 anni di relazioni tra i due Stati. Un rapporto che nel corso degli anni ha saputo “rafforzarsi e mostrarsi tanto vitale e propositivo, portando a molteplici momenti di intesa e di mutua cooperazione”. Così i Capi di Stato nell'udienza concessa alla delegazione, guidata Zeliko Reiner, vice Presidente del Parlamento Croato.

[Banner_Google_ADS]



L'accento ancora sulle relazioni internazionali, il 14 dicembre, si celebra il ventesimo anniversario delle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Corea. A Palazzo, l'ambasciatore Kwon Hee-Seog. I Capitani Reggenti evidenziano anche gli obiettivi comuni, come la lotta al cambiamento climatico: "San Marino – hanno detto - segue con attenzione il piano di azione coreano rivolto ad investimenti sulle rinnovabili e l'eliminazione graduale delle attività inquinanti”.

27 gennaio, Giornata delle Memoria, Durante l’Udienza con l’Ambasciatore di Israele Dror Eydar, è stata data lettura del messaggio con cui la Senatrice Liliana Segre ha inteso ringraziare la Reggenza e il Consiglio Grande e Generale per il conferimento della Cittadinanza onoraria sammarinese avvenuto il 26 ottobre.

“San Marino al centro del mondo”, il 13 febbraio Le Loro Eccellenze Mussoni e Simoncini ad Expo Dubai 2020 per la Giornata Nazionale del Titano. Tradizione, diplomazia, incontri al vertice e il ricordo commosso del compianto Commissario e Ambasciatore, Mauro Maiani. Emozione e senso di appartenenza i sentimenti prevalenti durante le celebrazioni che hanno visto protagonista al padiglione biancoazzurro e sotto la cupola di Al Wasl il meglio dell'offerta sammarinese nei più svariati ambiti.

Poste le basi alla Cop26, si concretizza il 4 marzo la visita di Stato a San Marino del Presidente del Montenegro, Milo Đukanović, il quale davanti alla Reggenza ha espresso le preoccupazioni per la guerra in Ucraina, per “L'Europa il periodo più difficile e pericoloso dalla Seconda Guerra Mondiale”. Forti timori condivisi dai Capi di Stato: “Mai avremmo pensato – hanno detto - che le armi potessero prendere di nuovo il sopravvento sulle ragioni del dialogo e della mediazione”.

Il 9 marzo, in nome della forte accelerazione impressa alle relazioni bilaterali con Londra, la bandiera biancoazzurra sventola sul pennone di Westminster. E' l'accoglienza con tutti gli onori riservata ai Capitani Reggenti in visita di Stato, nel giorno in cui il Parlamento britannico dibatte sulla crisi russo-ucraina e si interroga sulle misure da adottare per fermare il conflitto. Il Titano, per voce dei suoi Capi di Stato, trasferisce il proprio “messaggio di pace e di dialogo, che deve prevalere su ogni genere di azione militare”. Posizione che incassa il personale apprezzamento del Primo Ministro, Boris Johnson accanto al placet per l'adozione di due accordi storici in materia di protezione degli investimenti e contro le doppie imposizioni fiscali.

17 marzo, giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio Giudiziario, passaggio rivoluzionario ed ultimo tassello sulla scorta della riforma dell'ordinamento giudiziario andata in porto nel semestre. La “riforma della giustizia – dicono – pone “il nostro Paese in linea agli standard europei, pur in continuità con le peculiarità del nostro ordinamento, con un richiamo anche ai giudici ad agire con equilibrio, autorevolezza, correttezza”.

Tema ripreso nel discorso di commiato in Consiglio del 21 marzo, insieme al sentito 'grazie' ai cittadini, alle associazioni, alle famiglie, per la mobilitazione all'accoglienza dimostrata verso i profughi ucraini, “orgoglio per questa comunità”. In parallelo, il richiamo alle istituzioni, ad un impegno instancabile nella promozione della pace.

Infine il 23 marzo, a Palazzo una rappresentanza del personale ISS, segnale di forte vicinanza che la Reggenza non ha mai fatto mancare . Il doveroso riconoscimento all'impegno, la dedizione e il sacrificio di quanti in questi due anni di pandemia si sono prodigati al servizio della comunità sammarinese, prestando cure, assistenza; infondendo speranza e fiducia. “Ci siamo e ci saremo”, pronti ora anche alle nuove sfide sanitarie, - come l'arrivo dei profughi ucraini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: