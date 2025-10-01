Il semestre reggenziale di Denise Bronzetti e Italo Righi

Un semestre (1° aprile - 1° ottobre 2025) dall'impronta decisa, quello di Denise Bronzetti e Italo Righi, sia sul piano politico, sia sul versante del legame con la popolazione, con punte di alto valore istituzionale.

La rotta tracciata sin dal discorso inaugurale al Consiglio Grande e Generale il 14 aprile, richiamando unità e rinnovamento. Punto focale l’Accordo di Associazione con l’UE, “traguardo storico”, da affrontare con il coinvolgimento della cittadinanza. Solidarietà all’agente della Polizia Civile Mattia Ceccoli vittima di un grave incidente in servizio. Un'attenzione che a fine semestre porterà ad atti di riconoscimento concreti.

Il 21 aprile, l'addio a Papa Francesco. La Reggenza si unisce al cordoglio globale per la scomparsa di una figura epocale che ha fatto della promozione del dialogo tra popoli, culture e religioni, e dell’affermazione dei diritti umani e della pace, i suoi baluardi. Tributo alla memoria “di un esemplare Padre della Chiesa, nel giorno dei funerali, il 26 aprile, in Vaticano, insieme ai grandi della Terra.

Scritta una importante pagina storico-istituzionale per il Titano, il 2 maggio, nell'incontro “rarissimo ed epocale” dei Capitani Reggenti con Sua Maestà l’Imperatore Naruhito, a Tokyo. Il sigillo a relazioni da oltre cinquant’anni al grado di eccellenza. Da Tokyo ad Osaka: il 3 maggio San Marino protagonista ad Expo 2025. Si celebra il National Day del Titano e l'unicità della più antica Repubblica del mondo, che ammalia il pubblico giapponese. Dalla Reggenza l'accento sulla visibilità e le opportunità di partnership grazie all'importante vetrina globale.

A pochi giorni dal rientro dal Giappone, la Reggenza apprende con profonda partecipazione la notizia dell'elezione (9 maggio) di Papa Leone XIV. E il 18 maggio, prende parte alla messa di inizio Pontificato di Papa Prevost. Portatori del saluto più cordiale e accorato delle Istituzioni e del Popolo sammarinese, testimoniano la vicinanza e l’ottimo rapporto tra San Marino e Santa Sede.

A fine maggio (25 maggio), la Reggenza ad Andorra per l'augurio alla delegazione sammarinese di atleti impegnati nei 20° Giochi dei Piccoli Stati. Una piccola deroga al protocollo con un “in bocca il lupo”, facendo sentire ancora più forte il sostegno delle massime autorità dello Stato. Dalla cerimonia di apertura (26 maggio) alle gare, San Marino consegna alla storia il record di 31 medaglie e il record di ori in trasferta.

Capitani Reggenti e Federazione Balestrieri ad Arbe il 29 giugno. La celebrazione dei profondi legami storici e culturali, nel “Palio di Amicizia”, tra due comunità unite dalla figura del Santo Marino, anche attraverso il Gemellaggio tra San Marino e l'isola croata, di cui ricorre il 57° anniversario.

90 anni di relazioni: il 3 luglio la visita di Stato del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, Fra' John Timothy Dunlap. "Nutriamo profondo rispetto per la dedizione e per l'opera disinteressata che il Sovrano Ordine profonde al servizio dei più vulnerabili – sottolineano i Capi di Stato - attraverso la testimonianza viva della sua tradizione millenaria e una rete di oltre 170 mila volontari che lo rendono moderno per tradizione".

Al Meeting di Rimini, – il 27 agosto – la stretta di mano dei Capitani Reggenti con la premier italiana Giorgia Meloni accolta da applausi scroscianti. San Marino e Italia mantengono rapporti privilegiati e in continua evoluzione.

Legame indissolubile con i sammarinesi residenti all'estero. La Reggenza, a Detroit (6 settembre), si unisce ai festeggiamenti del 3 settembre, in onore del Santo fondatore, organizzati dalla Comunità. Sentita riconoscenza ai concittadini per aver consentito di mantenere viva, attraverso l’intreccio di plurime generazioni, l’identità sammarinese e gli ideali di democrazia e libertà".

Il 15 settembre, sicurezza e cooperazione con il Titano i temi che marcano la visita ufficiale del Comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo. L'Arma – affermano i Capi di Stato – “si contraddistingue sul territorio nazionale italiano, ma anche al di fuori dei confini nazionali, per le tante operazioni e missioni in cui è impegnato; e per la professionalità, le competenze e lo spirito di abnegazione”.

18 settembre, si rinnova il patto per la salute e il futuro, tra San Marino e Italia. La Reggenza accoglie a Palazzo il Ministro Orazio Schillaci. I Capi di Stato rimarcano “il comune obiettivo di continuare a garantire l'universale diritto alla salute dei cittadini” dei due Stati, “per una sanità sempre più rispondente alle esigenze” che cambiano.

Così com'è iniziato, il semestre si avvia alla conclusione nel segno dell'attenzione e della riconoscenza per Mattia Ceccoli, l'agente della Polizia Civile, ferito in servizio, con il conferimento il 20 settembre della Medaglia al Merito di prima classe, a lui e alla collega Martina Canuti. Tra la commozione generale, dalla Reggenza un messaggio di gratitudine e apprezzamento.

Netto, infine, il discorso di commiato in Aula consiliare (22 settembre). Si insiste sulla centralità del Consiglio. “Il ruolo del potere legislativo non deve risultare subalterno a quello dell’esecutivo”, il monito. Riflessioni sulla funzione di controllo e vigilanza che la Reggenza è chiamata ad assolvere, sottolineando la carenza di supporto da parte della politica. In evidenza il rapporto diretto con la cittadinanza, l’ascolto delle richieste d’aiuto. Sotto la lente anche le regole del protocollo diplomatico per l'Istituto Reggenziale, da aggiornare – propongono - in ragione dei contesti mutati nel tempo.







