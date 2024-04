1° OTTOBRE 2023 - 1° APRILE 2024 Il Semestre Reggenziale di Filippo Tamagnini e Gaetano Troina Le tappe principali del mandato dei Capitani Reggenti uscenti

Impegnativo, estremamente significativo, certamente indimenticabile: il mandato Reggenziale appena trascorso nelle parole di chi lo ha vissuto. Filippo Tamagnini e Gaetano Troina chiudono un semestre – 1° ottobre 2023 – 1° aprile 2024 - ricco di accadimenti. E sicuramente con i giovani al centro.

Tra i primi eventi, (il 6 ottobre 2023) le celebrazioni per la 50° Consulta dei sammarinesi residenti all'estero: un'edizione significativa e simbolica con i rappresentanti dei quattro anelli - argentino, francofono, italiano e statunitense – ricevuti dai Capi di Stato, colpiti dal loro ammirevole attaccamento alla Madre Patria. Forte il richiamo al sacrificio di quanti sono riusciti ad affermarsi lontani dalla terra d'origine.

Attaccamento all'interesse della Repubblica e senso dello Stato nell'appello ai Consiglieri nel primo discorso in Aula (23 ottobre 2023), con riferimenti anche alle necessarie riforme istituzionali ed un 'occhio di riguardo' alle modifiche da apportare a legge elettorale e Regolamento Consiliare. Attenzione ai giovani con "l’invito a guardare al futuro con serenità, entusiasmo, passione e fiducia”.

E' il 25 ottobre 2023, San Marino punta allo spazio per diventare - nel suo piccolo - punto di riferimento nel settore della space economy. Taglio del nastro del 1° San Marino Aerospace affidato ai Capitani Reggenti alla presenza di numerose autorità. Tra gli ospiti, l'astronauta italiano, Walter Villadei. Obiettivo: instaurare e sviluppare collaborazioni con aziende e multinazionali di tutto il mondo.

Nuove collaborazioni e geopolitica nella visita sul Titano (31 ottobre 2023) della Vicepremier del Kosovo Donika Gërvalla-Schwarz. Pace e dialogo al centro dell'intervento della Reggenza, con riferimento a conflitti e tensioni che "attanagliano l'Europa, il Medioriente e altre parti del mondo".

Il 16 novembre 2023, sul Titano la Conferenza Internazionale sul Turismo Accessibile OMT. Due giorni di confronto su esperienze, politiche, buone pratiche nel perseguire l'obiettivo dell'accessibilità universale delle destinazioni turistiche. I Capi di Stato incontrano Ministri, ambasciatori, tecnici ed esperti pronti a dare il loro contributo di progettualità inclusiva.

Il 18 novembre 2023, 20 anni di Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, 20 anni di tutela della democrazia sammarinese. L'anniversario è un momento di alto significato istituzionale celebrato a Palazzo per ricordare le tappe più significative dell’organo fondante dell’architettura costituzionale della Repubblica. “Una scelta importante e coraggiosa del nostro Stato", per i Capitani Reggenti, i quali invitano anche ad una riflessione sull'opportunità di avere una presenza costante nel Collegio di un membro sammarinese.

Il patrimonio forestale e l'industria che attorno alle foreste ruota. A San Marino la Conferenza UNECE con delegati da tutto il mondo. Si concretizza il progetto Onu di pubblicazione del “Profilo del Paese sullo sviluppo urbano, l'edilizia abitativa e la gestione territoriale” portato all'attenzione della Reggenza (20 novembre 2023). Che ne ha sottolineato “il valore, per uno sviluppo urbano intelligente e sostenibile”.

Il 6 dicembre 2023 segna l'evento dell'anno: la visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, un momento storico nelle relazioni tra i due Paesi. "La sua presenza a San Marino – evidenziano Le Loro Eccellenze Filippo Tamagnini e Gaetano Troina - è indice della concreta vicinanza che sin dalle prime fasi del negoziato con l'Ue, ha distinto l’Italia, solidale e proattiva, alle scelte adottate dalla Repubblica di essere parte del Mercato unico europeo". ‘Al vostro fianco nel processo di associazione all'Europa – conferma il Presidente - nella convinzione che San Marino sia parte significativa della grande famiglia europea’.

L’impegno nella difesa dei diritti umani guardando alla sensibilizzazione dei giovani. I Capitani Reggenti l'11 dicembre 2023 prendono la parola a Ginevra nella sede europea delle Nazioni Unite, a celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, mettendo l'accento sulle “diverse iniziative istituzionali e formative in territorio che abbiano al centro le future generazioni, affinché possano prendere conoscenza diretta di questo fondamentale documento internazionale che è indissolubilmente legato all’identità giuridica, sociale e culturale dei sammarinesi”.

Vivo e costante l'interesse verso le varie espressioni della società civile, che si è concretizzato nelle numerose udienze concesse ad encomiabili realtà sociali e di volontariato. Celebrato il fermento culturale nel Paese, riconosciuti gli importanti traguardi e i successi di aziende storiche; le molteplici iniziative benefiche.

A fine gennaio, la Reggenza alle celebrazioni dell'89° Anniversario della Fratellanza Sammarinese di New York (25 gennaio 2024). Messo in luce il “forte spirito comunitario che ha contraddistinto l'operato dei sammarinesi d'Oltreoceano, consentendo di mantenere viva l’identità”. Torna l'appello ai giovani “perché sappiano custodire la conoscenza delle loro origini, continuando a salvaguardare e alimentare il legame ideale che li unisce alla Repubblica”.

L'8 febbraio 2024, l'onore di dare ufficialmente avvio al “Percorso della Reggenza", museo itinerante che unisce tradizione e innovazione, frutto della migliore sinergia pubblico-privato. Le tappe della cerimonia di investitura e i luoghi simbolo da scoprire in modo fisico e interattivo. E non manca la collezione di ceramiche 'brandizzate' che valorizza l'artigianato locale: “E' bellissimo che venga accostato all'Istituto Reggenziale” - il commento dei Capi di Stato.

Il 18 febbraio 2024, il centro storico di San Marino Città entra nel circuito “I Borghi più belli d'Italia” come Borgo Onorario – ospite internazionale. Traguardo festeggiato a Palazzo alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Davanti ai Capi di Stato la consegna ufficiale di pergamena e bandiera.

Rapporto stretto con i cittadini all'estero. Dopo New York a fine febbraio i Capitani Reggenti partecipano alla riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti in Argentina. Prima tappa a Buenos Aires per l'incontro con la Sottosegretaria agli Affari Esteri argentina, Marzia Levaggi; poi a Mendoza per gli incontri con le comunità e i Giovani sammarinesi dell’Argentina. A loro i Capitani Reggenti reiterano il forte richiamo affinché coltivino l’amore per il Paese (25 febbraio 2024).

Le giovani generazioni occupano dunque un posto speciale nel pensiero e nelle azioni della Reggenza, resi protagonisti, nel mese di marzo 2024, di molteplici progetti tra cui l'iniziativa “I Giovani vivono le Istituzioni” ovvero l'incontro con alunni e studenti per far provare loro l'esperienza diretta dell'esercizio della democrazia. Momenti emozionanti, proficui – sperano i Capi di Stato – per ravvivare il senso di appartenenza e la partecipazione dei cittadini attivi di domani alla vita sociale. L'emissione filatelica dedicata, racchiude, attraverso l'arte, diversi messaggi e significati, non ultimo il bisogno di un'alleanza tra generazioni.

Temi che tornano, in maniera potente, nell'indirizzo di commiato all'Aula consiliare pronunciato il 18 marzo. Forti richiami anche alla politica per una rispettosa dialettica parlamentare, ancor di più adesso, a pochi mesi dalle elezioni. La Reggenza osserva un Paese “con molte sfide dinnanzi, alcune contraddizioni, ma incantevole nello spirito e nel desiderio di onorare la propria secolare storia”. L'invito infine ad avere coraggio, spinti dai segnali positivi che si affacciano in questa congiuntura, per investire nel domani e intraprendere un nuovo cammino di crescita.

