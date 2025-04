Il semestre reggenziale di Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi Le tappe principali del mandato

Oltre 50 udienze e un'intensa attività istituzionale con particolare attenzione alle tematiche sociali, alla disabilità e al contrasto alla violenza di genere per i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi che si accingono alla conclusione del mandato.

Tra i primi appuntamenti di rilievo del semestre l'udienza concessa ai partecipanti della conferenza internazionale organizzata a San Marino con la Commissione di Venezia.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne l'udienza a Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense, alla presenza degli studenti della Scuola secondaria superiore. Nelle parole dei Capitani Reggenti il richiamo all'esigenza di un impegno comune, “Ogni donna che con fatica cerca di uscire da una situazione di paura e di vergogna oltre che di violenza deve essere certa di aver al proprio fianco un’intera comunità”

Per la prima volta, lo scorso 2 dicembre, Giornata Nazionale della Disabilità, ragazzi e ragazze disabili hanno partecipato a un'udienza ufficiale a Palazzo Pubblico insieme alla Commissione Sammarinese Onu per la Disabilità. Rimarcata l'importanza di un impegno condiviso per una società inclusiva, anche sul lavoro, e la vita indipendente.

Come ogni anno, per le festività natalizie, la visita della Reggenza alle scuole, un appuntamento che alimenta nelle nuove generazioni il sentimento di sammarinesità, con il contatto diretto tra la massima istituzione della Repubblica e le scolaresche di ogni ordine e grado.

Superate le festività, tra i primi appuntamenti istituzionali del nuovo anno la cerimonia di naturalizzazione a Palazzo Pubblico, per 73 nuovi cittadini sammarinesi. “Possiate sentirvi orgogliosi di appartenere a questa comunità. Da oggi confidiamo anche sul vostro contributo per la tutela del patrimonio storico e identitario, che i sammarinesi hanno costruito e consolidato nei secoli”, le parole dei Capitani Reggenti.

Al di fuori dei confini nazionali i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno partecipato, rappresentando la Repubblica ad appuntamenti internazionali di altissimo livello come la riapertura della Cattedrale di Notre Dame, ospiti dell'Eliseo insieme ad altri leader mondiali.

In quegli stessi giorni la visita ufficiale, sempre a Parigi, all'Unesco in occasione dei 50 anni dall'adesione di San Marino all'agenzia Onu per l'educazione, la scienza e la cultura. Evento impreziosito da un gala di beneficenza con protagonista Sting che dal 2021, fa parte del corpo diplomatico della Repubblica

Altro momento da segnare nel diario dei ricordi per i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi la vigilia di Natale in Vaticano con i Capi di Stato di San Marino, tra i primi a varcare la Porta Santa con Papa Francesco, nella solenne apertura del Giubileo.

A fine gennaio trasferta oltreoceano per la Reggenza che, accompagnata dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Matteo Ciacci si è recata in visita ai concittadini della Fratellanza Sammarinese di New York in occasione del 90° anniversario della fondazione della comunità e della festa della compatrona Sant'Agata. “Un cammino, quello della fratellanza – hanno sottolineato i Capi di Stato – iniziato nel lontano 1935 quando i sammarinesi, trovandosi lontano dal proprio paese, iniziarono a riunirsi non solo per trovare conforto, ma perché spinti dalla forte volontà di conservare l'identità sammarinese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: