Il semestre Reggenziale di Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini

Un semestre particolarmente intenso, contraddistinto da un'agenda istituzionale ai massimi livelli; l'impegno nel guidare i lavori consiliari attraverso le regole di un corretto confronto democratico nel ruolo di garanti super partes; le grandi soddisfazioni sportive.

A poco più di un mese dall'insediamento (6 maggio), i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini suggellano le celebrazioni per i 50 anni di relazioni tra San Marino e Cina, solidi rapporti di amicizia e fiducia reciproca tradotti nel tempo in molteplici progetti e intese.

Sullo sfondo le difficoltà dettate dalla pandemia, ma che hanno dimostrato la resilienza della comunità, portando anche “a riconsiderare le proprie politiche economiche e sociali”. Il 20 maggio la Reggenza inaugura i nuovi poliambulatori dell'ospedale di Stato. La struttura sarà l'unica che resterà nel futuro ospedale.

Maggio, mese denso di incontri al vertice. A partire, il 25 maggio, dalla visita ufficiale in Repubblica del Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot Zamora, accompagnato da un’alta delegazione politico-diplomatica. In udienza sottolineati gli “oltre 25 anni di relazioni diplomatiche” e i valori condivisi tra i due piccoli Stati.

27 maggio, data da ricordare. La Reggenza al Quirinale, per lo storico incontro con il Presidente della Repubblica Italiana, passaggio che mancava da quasi 20 anni. Rinnovato impulso alle relazioni bilaterali: "Per ogni problema è possibile trovare una soluzione di reciproca soddisfazione", le parole di Sergio Mattarella. Quindi, a Palazzo Chigi l'incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Vertici del Titano accolti con tutti gli onori, a riprova ancora una volta del valore attribuito all'amicizia con San Marino. Aperta “una nuova fase nei rapporti tra i due Paesi, un'occasione storica per un rinnovato spirito di collaborazione”.

Estate sinonimo di Olimpiadi. A Tokyo si scrive la storia dello sport sammarinese. La Reggenza segue gli atleti in Giappone e incontra nell'occasione l'Imperatore Naruhito. Di lì a poco quel sogno di medaglia si avvera: le imprese di Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni regalano al Titano la gioia più grande. E' la Reggenza a trasferire le emozioni dell'intero Paese, i sentimenti di immensa gratitudine, ai 'nostri' ragazzi.

L'esperienza del Covid, e “i risultati inoppugnabili” ottenuti grazie all'efficacia della campagna vaccinale, come input per imperniare il futuro modello di sanità. Presentato il progetto preliminare del Nuovo Ospedale di Stato (1° settembre). Ricevuto in udienza, il Sottosegretario del Ministero della Salute Pierpaolo Sileri: soddisfazione per quella che “sarà la casa di tutti”.

Ancora Italia e San Marino protagoniste, dopo le visite di Stato di maggio: nel giorno della festività nazionale del 3 settembre l'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri conferisce ai Capitani Reggenti l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, la più alta che l'Italia possa attribuire.

Nel saluto all'Aula, sul finire del mandato, il 17 settembre, l'appello alla politica per promuovere la ripartenza. Focus anche sull'importanza delle relazioni bi e multilaterali. E un pensiero, ancora una volta ai recenti successi sportivi affinché favoriscano la pacificazione nazionale necessaria per garantire stabilità e benessere".

Tra gli atti finali, il 29 settembre, l’udienza di celebrazione del 25° anniversario della riapertura di Palazzo Pubblico, dopo i lavori di ristrutturazione. Ricordato l’impegno dell’allora Segretario al Territorio Emma Rossi ed il talento dell’architetto Gae Aulenti. “Un evento non solo rievocativo - si è detto - ma di riflessione e di approfondimento sulla identità statuale”.