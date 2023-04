1° OTTOBRE 2022 - 1° APRILE 2023 Il semestre reggenziale di Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta

Rigore istituzionale, forti richiami ai valori identitari, vicinanza ai giovani, alle fasce più vulnerabili, supporto alle associazioni di volontariato, ma anche moniti alla politica, grande attenzione alle crisi internazionali. I Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta protagonisti di un semestre intenso, in un periodo storico quanto mai delicato, e che - tra i primi eventi (8 ottobre), nell'ambito del volo della Pace da San Marino a Roma -, ha visto consegnare a Papa Francesco, per mano del Segretario di Stato agli Esteri, un Loro Messaggio di Pace. E così com'è iniziato, nel segno del consolidamento dei rapporti con la Santa Sede, il mandato reggenziale è culminato il 20 marzo con l'udienza istituzionale del Santo Padre in Vaticano, nel decennale del Suo Pontificato. Un esteso ed articolato incontro privato nel quale ribadire i principi del dialogo e della pacifica convivenza come valori che accomunano i due Stati; il richiamo alla vocazione all’accoglienza del Paese; e la connotazione attribuita dalla Reggenza al proprio mandato nel farsi prossimi e a recepire le istanze dei più deboli. A metà semestre, un ulteriore rafforzamento del rapporto speciale ed esclusivo, che lega San Marino alla Santa Sede, nella partecipazione delle Loro Eccellenze alle esequie del Papa Emerito Benedetto XVI, il 5 gennaio: per condividere il proprio cordoglio e testimoniare il profondo rispetto per lo straordinario Pontefice. Legame indissolubile che si manifesta oggi nella presenza di Sua Eccellenza Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede, in qualità di Oratore ufficiale della cerimonia di insediamento.

La promozione di iniziative di concordia e riconciliazione, una volontà da subito espressa dalla Reggenza nel discorso di saluto al Consiglio Grande e Generale (17 ottobre), insieme all'appello all'unità per un "giusto ed efficace cambiamento di sistema". Accanto l'invito a proseguire nel negoziato con l'Ue per l'accordo di associazione "consci e forti delle nostre tradizioni e dei nostri valori".

Tema Europa, effetti sociali ed economici della guerra, tra i fili conduttori del semestre e al centro degli incontri anche con alti rappresentanti istituzionali saliti sul Titano. Dal primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, (27 ottobre) al ministro dell'istruzione georgiano Mikheil Chkhenkeli (5 dicembre) fino ai Ministri greci per l'immigrazione e l'asilo, Notis Mitarachi (9 novembre) e degli Esteri, Nikolaos-Georgios Dendias, (16 gennaio). Un dialogo su Europa e conflitto culminato con la visita in Repubblica del Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, nell'anno cruciale per la chiusura del negoziato con Bruxelles, per l'Accordo di Associazione. (20 gennaio). “Una sfida che coinvolgerà Istituzioni e società civile – dicono i Capitani Reggenti nel rimarcare il ruolo strategico dell'Accordo – l'apporto di tutte le componenti determinerà il futuro di San Marino, rilancerà la sua affermazione nel panorama internazionale e fornirà gli strumenti necessari per ampliare e consolidare i rapporti con tutti gli Stati dell'Unione”.

Stanno a cuore alla Reggenza i diritti delle fasce più deboli della popolazione: propensione che li porta inusualmente a parlare fuori da Palazzo Pubblico – al Concordia - proprio in occasione della giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità, (3 dicembre) lasciando trapelare una attenzione che va oltre alla formalità del protocollo. Parlano di disabilità non in termini di malattia, di problema da superare, ma come risorsa su cui investire, si soffermano sul concetto di limite, creato da chi pensa di non poterlo superare, sull'importanza di affrontare - insieme - un percorso per l'affermazione del noi. Negli auguri natalizi (22 dicembre) la vicinanza agli anziani a cui hanno reso visita presso La RSA La Fiorina.

Attenzione alle future generazioni: “Dopo anni di lontananza a causa della pandemia, - dicono - abbiamo ritenuto fondamentale cogliere ogni possibile occasione di incontro con i giovani, i ragazzi ed i bambini, per far sentire loro concretamente la vicinanza delle Istituzioni”. La Reggenza inaugura (17 novembre) la mostra ‘The faces of innocence’ realizzata per educare i più giovani al rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose. Ricorda poi insieme ai ragazzi (1 dicembre) le stragi di mafia, a 30 anni da Capaci. Fa tappa sul Titano la teca contenente la 'Quarto Savona', l'auto di scorta di Falcone su cui viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. La mafia è ancora sotto casa, è un'industria che non conosce confini. Per questo bisogna parlarne, ricordare. Poi l'incontro (11marzo) con i maturandi della Scuola Superiore, nel ricordo commosso di Giada e Simone, tragicamente scomparsi la scorsa estate: ai ragazzi l'invito ad inseguire i loro sogni da cittadini “liberi”, sempre più titolari di diritti e doveri".

Il rapporto con le comunità all'estero da mantenere vivo: i Capi di Stato onorano con la loro presenza a New York (29 gennaio) gli 88 anni dalla creazione della Fratellanza Sammarinese nella Grande Mela di New York in occasione dei festeggiamenti per la compatrona Sant'Agata, insieme ai Segretari agli Esteri e al Lavoro, Luca Beccari e Teodoro Lonfernini. Riconoscenza per il coraggio e la tenacia dimostrata dai tanti emigrati all'inizio del Novecento. E un ringraziamento ai tanti cittadini all'estero che rappresentano, come sottolineato dai Capitani Reggenti, gli “autentici ambasciatori” del Paese.

Di lì a pochi giorni (17 febbraio) la Reggenza si reca in Terra Santa, per una visita in forma privata ai luoghi simbolo della cristianità accompagnata dall'associazione Progetto Sorriso: il viaggio ha favorito l’incontro con i maggiori esponenti del Patriarcato Latino di Gerusalemme e della Custodia di Terra Santa, ma anche la visita allo Yad Vashem in omaggio alle vittime dell'Olocausto. Visita ricambiata poi da Padre Ibrahim Faltas (7 marzo), grande amico della Repubblica: ricevuto in udienza, il francescano, Vicario della Custodia di Terra Santa ha lanciato un appello ai sammarinesi per tornare ad adottare e supportare i bambini in difficoltà.

L'interesse del Paese per la musica e il mondo dello spettacolo si manifesta con la presenza in territorio di grandi nomi del panorama italiano: la Reggenza riceve Al Bano (25 febbraio) e Claudio Baglioni (2 marzo) protagonista di un concerto-evento al Nuovo di Dogana; e non manca di dare il Proprio sostegno ai Piqued Jacks, che dopo la vittoria di “Una Voce per San Marino” saranno i portacolori della Repubblica all'Eurovision di Liverpool (9 marzo).

Tra gli incontri culturali, (3 marzo) spicca quello con Alessandro Barbero, lo storico di eccezionale levatura invitato all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2022/2023 dell'Università per pronunciare la lectio magistralis. La Reggenza ha posto l'accento sulle antichissime radici di San Marino; osservando tuttavia come non siano conosciute come dovrebbero. Da qui un invito, al professor Barbero, affinché possa interessarsi a questa storia facendone oggetto della sua divulgazione. Eventualità che il diretto interessato non ha di certo escluso.

Tutti in piedi in Aula il 17 marzo per l'indirizzo di commiato dei Capitani Reggenti. Compiacimento per i traguardi, soprattutto legislativi, raggiunti nel semestre. Ribadita l'importanza della stabilità delle istituzioni per realizzare gli obiettivi prefissati entro fine legislatura. Richiamati i Consiglieri affinché non si ripetano più atteggiamenti come quelli che hanno portato ad una seduta deserta, lo scorso 15 marzo. Preoccupazione per la denatalità e le difficoltà che incontrano le famiglie con figli, auspicando interventi efficaci per farvi fronte. E al contempo espressa apprensione per l'elevato numero di interruzioni di gravidanza durante il semestre. Evidenziata l'esemplarità di quelle famiglie che, anche con diagnosi di trisomia e malformazioni, hanno scelto di dare alla luce i propri figli.

Tra gli ultimi atti del semestre, (28 marzo) la prima visita di Stato sul Titano di un Ministro per lo Sport Italiano: accompagnato dai Segretari di Stato Lonfernini e Belluzzi, Andrea Abodi incontra la Reggenza. Porta nell'occasione i saluti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: ‘Per me, - dice - i sentimenti, gli ideali e i valori sono molto importanti. Qui li ritrovo, profondi e sinceri. I Capi di Stato sottolineano il ruolo primario che lo sport ha a tutti i livelli e il suo valore altamente formativo soprattutto per i giovani. Particolarmente emozionato, il Ministro viene insignito del grado di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

