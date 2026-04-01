Il Semestre Reggenziale di Matteo Rossi e Lorenzo Bugli

Europa, pace, solidarietà i tratti distintivi del Semestre Reggenziale appena trascorso. Nel giorno dell'insediamento, il 1° ottobre 2025, i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli indicano le priorità con l'auspicio di farsi “ponte” tra passato e futuro; tra stabilità e rinnovamento.

Il ruolo centrale dell'Accordo di associazione con l'Ue emerge subito (15 ottobre 2025) nella visita ufficiale sul Titano del viceministro degli Esteri slovacco Marek Eštok; percorso europeo che la Slovacchia ha supportato dal principio con l'appoggio del connazionale Maroš Šefčovič, caponegoziatore e commissario europeo, nonché Oratore ufficiale della cerimonia di investitura del 1° ottobre 2025. Rivolgendosi ad Eštok, la Reggenza guarda allo scenario internazionale e sottolinea la comune certezza che le sfide del nostro tempo si possano affrontare solo col dialogo e la cooperazione tra Stati.

(29 ottobre) “È questo il momento dei costruttori”, scandiscono i Capitani Reggenti nel primo indirizzo di saluto all'Aula consiliare parlando alle forze politiche e sociali perché prevalga il senso di comunità. Spirito di servizio nell'ascolto ai cittadini, regole chiare perché la Reggenza possa erogare aiuti su criteri oggettivi, per equità, solidarietà e sussidiarietà.

5 novembre, San Marino accoglie Giovanni Castellaneta, segretario generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica, forum intergovernativo di cui fa parte anche San Marino, fulcro di opportunità perfettamente compatibili con l'associazione europea. “Solo attraverso l’integrazione, la coesione territoriale e la collaborazione – sottolinea la Reggenza - è possibile affrontare le sfide globali e le continue trasformazioni del nostro tempo con consapevolezza e responsabilità”.

Il Paese alle urne, il 23 novembre, per le Elezioni delle Giunte di Castello. I Capitani Reggenti esercitano il Loro diritto-dovere di voto, con il quale – sottolineano - “ciascuno contribuisce in modo concreto al bene della propria comunità, dimostrando di avere a cuore la vita dei Castelli. Un’opportunità per rafforzare la partecipazione e il senso di appartenenza di tutti, siano essi cittadini o residenti, al futuro delle realtà istituzionali e territoriali della Repubblica”.

Doppia ricorrenza dal forte valore storico e diplomatico, il 26 novembre, nell'udienza celebrativa per il 50^ anniversario dell’Atto finale di Helsinki, di cui San Marino fu tra i 35 Paesi firmatari, e i 30 anni di relazioni ufficiali con la Repubblica di Finlandia. Al cospetto dei Capitani Reggenti l'Ambasciatore finlandese Matti Lassila, autorità dei due Paesi e dell’OSCE. Il focus sulle sfide che oggi attraversano l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa in un contesto geopolitico profondamente mutato.

(28 novembre) Prima Visita Ufficiale di Capi di Stato al neo Direttore Generale UNESCO, Khaled El-Enany. Grande cordialità e riconoscimento reciproco nell'incontro con la Reggenza. In luce il costante impegno di San Marino nel sostenere il multilateralismo e la missione dell’UNESCO, celebrando inoltre il 50° anniversario dell’adesione della Repubblica all’organizzazione. “La Sua nomina arriva in un momento in cui dialogo e cooperazione sono messi alla prova come raramente in passato – dichiara la Reggenza – e l’UNESCO è chiamata più che mai a essere un faro di solidarietà”.

A dicembre 2025, in prossimità del Natale, il giro delle scuole come segno tangibile di vicinanza delle Istituzioni ai bambini. Visite che portano calore, ascolto e attenzione, regalando ai più piccoli un momento di gioia, condivisione e speranza. Costante il richiamo ad un mondo di pace, ai valori del rispetto e della solidarietà, imprescindibili per costruire un futuro più giusto e dignitoso per le giovani generazioni. E a fine semestre (24 marzo) nasce a Fonte dell'Ovo “Il Giardino delle Radici”: un albero per ciascuna delle scuole visitate dalla Reggenza in occasione delle festività natalizie. Svelata una targa a ricordo dell'evento. 30 anni di relazioni diplomatiche tra San Marino e Malta suggellate dalla firma di un memorandum d’intesa e il focus sull'integrazione europea di San Marino.

A Palazzo (22 dicembre) la lectio del presidente del parlamento maltese Angelo Farrugia, proprio sui temi dell'Ue, con l'invito a rafforzare i valori fondanti del progetto europeo. Dalla Reggenza un riferimento all’appoggio di Malta nel percorso di associazione con, sullo sfondo, la condivisione dei valori del Continente.

Il 22 dicembre un’udienza dal forte valore simbolico: Cassa di Risparmio sceglie di destinare le risorse che sarebbero state indirizzate alla realizzazione del tradizionale calendario natalizio, in favore del Fondo di solidarietà della Reggenza. Che, a sua volta, ha devoluto la somma ai più bisognosi tramite la Caritas San Marino, da sempre in prima linea nel sostegno alle fasce sociali in difficoltà. San Marino e Santa Sede.

Il 12 gennaio i Capitani Reggenti vengono ricevuti in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano. Evidenziate le eccellenti relazioni bilaterali, nonché il contributo della Chiesa nella società sammarinese. Al centro anche le crisi internazionali e la collaborazione nell’ambito della diplomazia multilaterale, fino all’importanza del dialogo interreligioso nella promozione della pace. Presenti all'incontro i Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti, l’Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e il presidente della San Marino Rtv Pasquale Valentini.

L'importanza del rapporto stretto con le Comunità di sammarinesi residenti all'estero: prima l'incontro con la Fratellanza del Belgio (2 dicembre 2025) a La Louvière, seguito dalla visita al sito minerario di “Bois-du-Luc”; e a febbraio (1 febbraio 2026), si vola oltreoceano per le celebrazioni della compatrona Sant'Agata, con la Fratellanza di New York. La Reggenza raggiunge anche il quartier generale delle Nazioni Unite (3 febbraio) nel cuore di Manhattan. Luogo simbolo della cooperazione globale e della diplomazia internazionale.

Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: il 6 febbraio i Capitani Reggenti incontrano il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni in occasione del Ricevimento a Palazzo Reale, in onore di tutti i capi di Stato, di Governo e rappresentanti istituzionali presenti a Milano per l'apertura dei Giochi. Il Paese abbraccia Rafael Mini, giovane portacolori del Titano al quale viene consegnata la bandiera biancoazzurra (26 gennaio).

Un grande show televisivo, un evento sempre più internazionale, un'occasione di visibilità unica. La Reggenza riceve in udienza (4 marzo) gli organizzatori del San Marino Song Contest. “L'emblematica conferma della proficua e salda collaborazione tra RTV e RAI” – osservano i Capi di Stato.

20 marzo, una lectio magistralis impreziosisce il mandato che volge al termine. Quella di due tra i più stimati studiosi di relazioni internazionali, Michele Chiaruzzi, dell'Università di Bologna e Alessandro Campi, dell'Università di Perugia. Il focus sul pensiero politico dei classici calato nella complessa fase attuale, dominata dai venti di guerra e dalle difficoltà del multilateralismo. Lectio che per la Reggenza si conferma importantissima occasione per riflettere su un passaggio cruciale che definisce il nostro tempo.

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli chiudono il semestre con un bilancio denso di significato. Nel discorso di commiato in Consiglio (23 marzo), la sfida di chi serve il Paese, nella convinzione che governare significhi prima di tutto “passare dall’Io al Noi”.







