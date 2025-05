INCONTRI ISTITUZIONALI Il sistema finanziario di San Marino illustrato alla Camera dei Deputati In vista dell'accordo di associazione con l'Ue nuova audizione dinnanzi alla commissione XIV: presenti anche i vertici di Banca Centrale e il Segretario di Stato Gatti

Secondo round alla Commissione XIV, Politiche dell'Unione Europea, presieduta dal deputato Alessandro Giglio Vigna, per la Repubblica di San Marino, che sta concludendo l'accordo di associazione con l'Europa. Questa volta all'audizione informale c'erano il Segretario di Stato Finanze e Bilancio Marco Gatti, oltre ai vertici della Banca centrale della Repubblica, la presidente Catia Tomasetti, il direttore Andrea Vivoli, e il direttore dell'Agenzia di informazione finanziaria Nicola Muccioli, accompagnati dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. Il focus stavolta era dunque sul sistema finanziario e bancario di San Marino, argomento sviscerato anche grazie alle domande dei deputati presenti. Spiegato dunque il funzionamento di Banca centrale, le prerogative, il sistema di vigilanza, la mole di raccolta bancaria degli istituti di credito, le normative antiriciclaggio. La necessità di integrare il sistema con l'Europa è ormai riconosciuta, come ha sottolineato anche il direttore Vivoli, “Qualsiasi sistema chiuso – ha detto – è destinato a implodere: l'isolamento produce solo inefficienza”.

Nel video le interviste a Marco Gatti, Segretario di Stato Finanze e Bilancio, e a Alessandro Giglio Vigna, presidente XIV commissione Politiche dell'Unione Europea

