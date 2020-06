Il Sottosegretario agli Esteri Merlo in visita a San Marino

Il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, sarà a San Marino mercoledì prossimo per la prima missione nel dopo emergenza Covid. Anche nella sua veste di Presidente e Fondatore del Maie (Movimento Associativo Italiani all'Estero) incontrerà l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Guido Cerboni e, sempre in Ambasciata, i Vertici del Comites San Marino. Nell'ambito della visita, previsti anche incontri di profilo istituzionale con i Segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari e al Lavoro, Teodoro Lonfernini, affrontando tematiche di rilievo comune, dalla situazione degli italiani residenti al lavoro transfrontaliero. In una nota congiunta diffusa dal vice Presidente del Comites, Alessandro Amadei e dal portavoce del Sottosegretario agli Esteri, Ricky Filosa viene messa in evidenza la necessità di "approfondimento di tematiche bilaterali, dal cosiddetto 'Caso targhe' al nodo della doppia cittadinanza".



