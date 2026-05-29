Il Titano piange la scomparsa di Mariella Mularoni: presenza autentica, affidabile e dall'innata eleganza

Si è spenta dopo una lunga malattia Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità da luglio 2024 e già Capitano Reggente nel semestre 1º ottobre 2019 - 1º aprile 2020, oltre che Consigliere di lungo corso nelle fila del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Lascia un vuoto incolmabile. Una scomparsa che colpisce profondamente tutti coloro che in lei hanno riconosciuto, nel tempo, una presenza autentica, affidabile, incline al confronto e non alla politica urlata, riconoscibile per l'innata eleganza, l'attitudine all'ascolto e la grande umanità.

Nata a San Marino il 15 ottobre 1962, era madre di due figlie. Dal 1987, insegnante di lingua Inglese presso la Scuola Media e la Scuola Superiore del Titano. Membro del Consiglio Centrale Dc dal 2013 e della Direzione dal 2014. Da sempre impegnata nel sociale. Profondo il cordoglio da parte delle istituzioni. I Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva ne ricordano “l’esemplare spirito di servizio”. “La Repubblica – evidenziano - perde una figura di “altissimo profilo istituzionale”, fermamente legata ai valori della comunità sammarinese. Oltre all’impegno politico e civile, in luce la sensibilità, la gentilezza, il rispetto e la signorilità che erano la sua cifra. Un pensiero particolare rivolto dalla Reggenza alla famiglia, nel ricordo di una donna che ha affrontato con coraggio anche la malattia, lasciando un esempio “di resilienza e determinazione” per l’intero Paese.

“Una delle figure più stimate del panorama politico sammarinese”, così il Congresso di Stato. “Fino all'ultimo istante, nonostante la sofferenza e le crescenti difficoltà fisiche, Mariella ha continuato a esercitare le proprie funzioni con una dedizione encomiabile, - sottolinea il Governo - anteponendo sempre il bene pubblico e la cura della cittadinanza alle proprie personali battaglie".

Lunedì 1° giugno giornata di lutto nazionale per i Funerali di Stato di Mariella Mularoni. Disposta, con Decreto Reggenziale, l'interruzione delle attività, dalle ore 14.00, degli Uffici e Servizi del Settore Pubblico Allargato, delle Scuole di ogni ordine e grado, nonché degli Uffici e Servizi delle Società partecipate dallo Stato. Dovrà essere esposta la bandiera a mezz'asta. Fissato inoltre un minuto di silenzio alle ore 9.00, nonché sospensione di tutti gli spettacoli.









