VERSO L'EUROPA Il valore simbolico della visita di Sefcovic: Bruxelles rinnova l'appoggio a San Marino Bilancio positivo della Segreteria Esteri per la visita dell'Oratore ufficiale. Ora avanti negli obiettivi dell'Accordo con l'Ue

Oltre all'alto valore istituzionale, la visita del commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, in qualità di Oratore ufficiale del 1 Ottobre, assume una valenza politica: Bruxelles rinnova l'appoggio a San Marino nel suo percorso di integrazione europea.

Obiettivi e road map illustrati durante l'orazione per la cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Si punta a firmare l'accordo entro fine anno per arrivare, nella primavera 2026, all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria. Bisognerà definire la natura mista o esclusiva dell'Accordo.

Diversi gli appuntamenti istituzionali di una visita “molto positiva”, scrive la Segreteria Esteri. Nella serata precedente alla cerimonia, l'udienza a Palazzo Pubblico in cui Sefcovic ha parlato di un'intesa “senza precedenti” per ambizione, profondità e ampiezza della cooperazione. La mattina del primo ottobre, a Palazzo Begni, il bilaterale con il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Al centro questioni legali e procedurali. Dalla Commissione, fa sapere la Segreteria, garantita assistenza tecnica nella fase di implementazione dell'accordo.

Il culmine della visita nell'Aula del Consiglio come Oratore ufficiale. Qui Sefcovic ha parlato delle nuove opportunità per cittadini e imprese, sia sul piano del mercato unico sia dal punto di vista culturale e sociale, con la possibilità di studiare, lavorare e vivere in territorio europeo. Ci saranno soluzioni su misura per San Marino, ha assicurato, e la sovranità sarà rispettata. Dal commissario Ue l'invito a “plasmare insieme il futuro” e un appello all'unità dei popoli europei in questa fase storica difficile.

