"Impegno per la pace" il richiamo dell'Assemblea Uip ai parlamentari di 130 paesi

Forte il richiamo ad un impegno di pace in Ucraina da parte della 147 Assemblea della Uip, in corso a Manama in Bahrein, cui partecipa una delegazione sammarinese

I lavori proseguiranno fino a mercoledì, oggi la giornata clou dell'Assemblea della Unione Interparlamentare, con l'apertura della seduta plenaria da parte del presidente Pacheco. Uguaglianza, promozione della convivenza pacifica per combattere l'intolleranza i temi al centro del dibattito generale, che coinvolge parlamentari provenienti da 130 paesi. La delegazione sammarinese è composta dalla Presidente, la consigliera Mariella Mularoni, la vice Presidente, Marica Montemaggi e Alberto Giordano Spagni Reffi.

Forte la richiesta dell'Assemblea, che alla fine dei lavori adotterà due distinte risoluzioni, di un impegno per la pace in Ucraina. Domani pomeriggio la Presidente di delegazione Mariella Mularoni parlerà del percorso di San Marino, con un focus su protezione e tutela dei diritti con particolare riferimento alla modifica del codice penale, “che tra le altre cose ha introdotto misura e assistenza per la protezione delle vittime”.

Nel video l'intervista alla consigliere Mariella Mularoni, Presidente di delegazione