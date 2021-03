In aiuto delle mamme sole: due consigliere della DC depositano un progetto di legge

Quando la maternità viene vissuta in solitudine, senza il supporto di un compagno e di una famiglia, alle difficoltà materiali si aggiunge il disagio psicologico. Casi di questo tipo a San Marino ce ne sono stati, anche se pochi. Nessuno deve essere lasciato solo, risponde al principio di una comunità che accoglie, non abbandona, dà sostegno. Il progetto di legge depositato dalle consigliere del PDCS Francesca Civerchia e Maria Cristina Albertini nasce proprio per tutelare le ragazze madri, dando loro aiuto economico ed emotivo, per un futuro dignitoso. Francesca Civerchia, da 20 anni assistente sociale, conosce bene le richieste d'aiuto e le difficoltà dei servizi socio sanitari nel dare risposte concrete.







Nel corso della sua attività nell'ISS ha raccolto le richieste di aiuto di una decina di ragazze incinte sole, senza un compagno né una famiglia di supporto. "Questa legge - dice - servirà ad aiutarle concretamente”. Serviva infatti una norma chiara, che colmasse un vuoto. Il Pdl prevede supporto economico, abitativo, psicologico durante la gravidanza e nel periodo post-partum. “Affinché la maternità possa essere vissuta con la più grande serenità possibile” - spiega Maria Cristina Albertini – sono previsti aiuti economici e la possibilità di accedere all'attribuzione di una casa di edilizia popolare”.