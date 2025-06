In apertura di seduta botta e risposta tra RF e Pedini Amati

Al via questa mattina la sessione di giugno del Consiglio Grande e Generale. L'aula è convocata fino a venerdì 13 con possibilità di proseguire anche lunedì 16, qualora alcuni commi specifici restino inevasi.

È in corso il comma comunicazioni. Matteo Casali di RF è tornato ad attaccare il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, per l'opportunità di aver partecipato al bando pubblico per un posto come guardia ecologica, rivestendo un ruolo di Governo. Immediata la replica di Pedini Amati che ha rivendicato la legittimità della sua scelta, affermando che la metà dei consiglieri di RF sono dipendenti pubblici.

Repubblica Futura ha intanto depositato un ordine del giorno per impegnare il Governo ad avviare azioni volte ad ottenere risarcimenti, dopo l'archiviazione nel merito della vicenda Varano.