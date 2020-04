In arrivo circa 20 milioni da FMI “senza condizioni”

Questione di pochi giorni e San Marino potrà disporre di una ventina di milioni. Ad erogarli, senza alcuna condizione, il Fondo Monetario Internazionale. Si tratta infatti di riserve che la Repubblica aveva al Fondo, spiega il Segretario alle Finanze, e che sono state quindi richiamate nelle Casse dello Stato. Serviranno – chiarisce Marco Gatti - come liquidità del Bilancio Pubblico per coprire l'emergenza sanitaria. Le destinazioni – aggiunge - verranno poi decise in ambito di assestamento. Quello della liquidità, del resto, è un problema noto per San Marino e senza la quale diventa difficile fare ripartire il paese.

Per reperire risorse il Governo sta battendo più strade: “Siamo in contatto con tutti” – dice Gatti - “dalla Banca Europea per lo Sviluppo ai rapporti Italo - sammarinesi, fra Stati e con l'Europa”. Si cerca di entrare attraverso l'Italia nei protocolli di quegli organismi internazionali con cui, non essendo San Marino paese membro, non può lavorare in autonomia. Lo sta facendo formalmente non solo a livello politico – spiega il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini – ma anche a livello bancario, tramite Banca Centrale nei confronti di Bankitalia e Banca Centrale Europea. Istanze di sostegno sono state rivolte a diversi paesi con i quali San Marino intrattiene rapporti, come Cina, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia. Non ci sono preclusioni – precisa Lonfernini – anche se è importante valutare bene le condizioni per non correre il rischio di sudditanza.

Nel frattempo si lavora al nuovo decreto: è atteso nelle prossime ore. Allo studio strumenti a favore delle imprese, sia come liquidità - dice il Segretario Gatti - che per dilazioni di vari pagamenti. E' inoltre prevista l'istituzione di un fondo straordinario, come chiede da tempo il sindacato. “Sarà un valido strumento a disposizione di famiglie e imprese – promette Lonfernini - nel quale l'attenzione non sarà solo rivolta ad esigenze immediate ma anche alla fase post emergenziale. Insomma, un provvedimento puntuale e programmatico per il rilancio. “Stiamo valutando i vari capitoli del Bilancio Pubblico, selezionando le risorse disponibili immediatamente. E' inoltre previsto – anticipa – la possibilità per famiglie ed imprese di accedere a finanziamenti presso le banche con il valore aggiunto di aver a fianco la garanzia dello Stato”.