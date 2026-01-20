In aula approda l'Icee, 'pace' sul Venezuela tra Libera e Beccari

Alle 14 riprende a Palazzo Pubblico la prima sessione dell'anno del Consiglio Grande e Generale. La seduta pomeridiana di ieri, dedicata interamente al comma comunicazioni, con le pubbliche scuse del Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, per le invettive social nei confronti di Maria Katia Savoretti, suo figlio e altri. Nonostante il 'mea culpa' le opposizioni hanno depositato un odg di censura per Ciacci. Ricomposta, invece, la divergenza sul Venezuela tra Libera e il Segretario agli Esteri, dopo che il consigliere Dalibor Riccardi aveva espresso preoccupazione per il silenzio di Beccari, a proposito della situazione nel paese sudamericano, dopo il raid Usa per la cattura di Maduro. Si va verso una modifica concordata dell'odg inizialmente predisposto solo da Libera. Probabile oggi l'avvio dell'esame in seconda lettura del pdl per l'istituzione dell'Icee.







