In aula il Piano Sanitario, l'Icee e nove Istanze d'Arengo

Come sempre, in apertura di sessione, il dibattito generale sull'attualità politica nel comma comunicazioni, poi si passerà all'esame dei 36 commi in agenda, nei sei giorni di convocazione fino a lunedì 20 gennaio, con l'interruzione del finesettimana. Subito dopo le 'comunicazioni' due dossier di peso e cioè la relazione su Banca Centrale, compresa la nomina di due nuovi membri del Consiglio Direttivo e una modifica allo statuto, e poi l'approvazione degli indirizzi generali del piano sanitario e sociosanitario 2024-2026. Durante la sessione verranno inoltre avviati all'iter consiliare anche la legge sull'Icee, l'indicatore della condizione economica per l'equità, e – probabilmente con procedura d'urgenza - la legge per l'istituzione della commissione per le riforme.

Sempre in prima lettura anche le norme sulla cittadinanza per naturalizzazione, la legge costituzionale sull'inno ufficiale di San Marino e il pdl sulle comunità dei residenti all'estero. Tra le nomine in programma, quella di presidente e membri dell'autorità per l'Energia e del presidente dell'Azienda dei Servizi, dopo le dimissioni del geologo Fabio Pedini. Da votare anche nove istanze d'arengo, un corposo elenco di decreti delegati e nove ordini del giorno. Previsto inoltre anche il riferimento del Segretario di Stato agli Esteri Beccari sul percorso di riconoscimento dello Stato di Palestina.