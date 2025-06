In aula il riferimento su Expo e il pdl "Made in San Marino"

Commissione finanze compatta sulla partecipazione di San Marino agli Expo di Dubai e Osaka, con il riferimento del Commissario Generale Filippo Francini e l'intervento in aula del Segretario di Stato di riferimento, Federico Pedini Amati. Positivo il bilancio sulla partecipazione di San Marino alle ultime due esposizioni universali e, per quel che riguarda Dubai, Francini ha riferito che rispetto alla previsione di spesa iniziale di 1,9 milioni di euro, il costo reale, considerando anche gli incassi è stato di 850mila euro e i visitatori 390mila, poco meno dell'obiettivo prefissato di 400mila, penalizzato dalla pandemia. A proposito di Expo Osaka 2025, tuttora in corso, il commissario generale Francini ha riferito che con una media giornaliera di 15-16.000 visitatori al padiglione sammarinese, e punte fino a 27.000, ci si avvicina alla soglia del milione di presenze, superando già ampiamente i risultati raggiunti a Dubai.

Da Rf espresso sostegno alla partecipazione di San Marino agli Expo, come vetrina internazionale e come una delle più grandi operazioni di soft power che un Paese possa mettere in atto. Sollecitato tuttavia un maggior coinvolgimento dell'intera realtà sammarinese.

Con un comunicato, intanto, il Psd valuta positivamente il lavoro fatto e riconosce al Segretario Pedini Amati il merito di aver condotto con competenza questo percorso. Al tempo stesso, crede sia essenziale che queste esperienze non rimangano isolate, ma siano messe a sistema con un investimento più ampio nella diplomazia economica, nella promozione integrata e nella continuità degli interlocutori. Il Psd guarda già anche all'Expo di Riyadh 2030, nella convinzione che un piccolo Stato può ottenere risultati rilevanti se agisce con coerenza e preparazione e senza rinunciare all’ambizione.

La commissione ha poi preso in esame in sede referente il progetto di legge sul “Made in San Marino” presentato insieme da tutte le forze politiche. Per arrivare a licenziare il pdl, commissione convocata anche in seduta serale, sia oggi che domani.