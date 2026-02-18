In Aula l’esame in seconda lettura del PdL sulla cittadinanza per naturalizzazione

I lavori del Consiglio Grande e Generale sono ripresi in mattinata con la prosecuzione dell'esame in seconda lettura del PdL sulla cittadinanza per naturalizzazione; che prevede la rimozione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine. Già ieri confronto ampio e partecipato. E nonostante la relazioni unitaria, non erano mancate perplessità, da esponenti di alcune forze.

In precedenza, fra le altre cose, la ratifica con 31 voti favorevoli e 1 non votante dell'accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche con lo Stato di Palestina.

Polemiche e infinite discussioni, invece, sulla vicenda del presunto "Piano Parallelo" legato alla tentata scalata di BSM. Una volta fallito il tentativo di arrivare a un ordine del giorno bipartisan, è stato bocciato quello delle opposizioni per l’istituzione di una commissione d’inchiesta. In ordine sparso, però, la Maggioranza; fra voti contrari, astensioni e non partecipazioni al voto.







