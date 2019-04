In Aula l'Europa, il Cis e la legge elettorale

Ufficio di Presidenza al lavoro per definire la prossima sessione del Consiglio Grande e Generale, il primo presieduto dalla nuova Reggenza, L'Aula è convocata dal 17 al 26 aprile, con una breve sospensione per il periodo pasquale. Al centro dell'attenzione l'avvio del dibattito sull'Unione Europea- dopo la relazione del Segretario Renzi che ha di fatto chiuso l'ultima sessione consiliare - e il decreto relativo a Banca Cis, con le misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del sistema finanziario.

Tra i decreti in agenda anche quello che rivede il testo unico delle leggi urbanistiche ed edilizia la cui ratifica, senza ulteriori correzioni, era stata chiesta a gran voce dagli ordini professionali. In prima lettura arriva anche il progetto di modifica della legge elettorale presentato dalla maggioranza che, ricordiamo, propone 3 cambiamenti sostanziali. Adesso.sm prevede di allargare le incompatibilità per i membri del Consiglio adeguandole alle unioni civili. Si propone anche di alzare la soglia di sbarramento al 4% per ridurre la frammentazione politica ma, soprattutto, si introducono 3 preferenze per garantire – si legge – maggiore libertà di scelta al cittadino elettore. Ricordiamo che la preferenza unica è stata decisa da una consultazione referendaria che si è celebrata 3 anni fa.