CONSIGLIO GRANDE E GENERALE In aula la nomina e il giuramento dei nuovi Segretari di Stato Berti e Mularoni

Questa sera comincia una sessione del Consiglio Grande e Generale che proseguirà fino a venerdì. Tra i passaggi più attesi, la nomina e il giuramento dei nuovi Segretari di Stato, al posto di Ciavatta e Tonnini. I nomi sono già stati ufficializzati. Alla Segreteria Interni andrà Gian Nicola Berti, di Npr mentre alla Sanità la Democrazia Cristiana ha designato Mariella Mularoni. A loro volta i neo Segretari di Stato dovranno essere sostituiti come consiglieri. Al posto di Berti, entrerà, o meglio, tornerà in Consiglio, Alessandro Rossi, di Demos che però sarà all'opposizione e quindi i numeri della maggioranza scenderanno dagli attuali 33 a 32: due in più dei 30 necessari, anche se dall'opposizione Libera e RF continuano a ribadire che in base alla legge elettorale servirebbero 35 voti e non solo 30 o 32. Ad ogni modo al posto di Mariella Mularoni, Segretario alla Sanità in pectore, farà il suo ingresso in Consiglio Vittorio Brigliadori, ex Capitano di Castello di Serravalle, primo dei non eletti nella Dc. Ma non è detto che si arrivi già questa sera a tutto questo perché come sempre la seduta comincia con il comma comunicazioni durante il quale tutti i consiglieri possono intervenire sull'attualità politica, con le opposizioni – di cui ora fa parte anche Rete - all'attacco.

