In aula le istanze Lgbt+ dell'Associazione 121

Riprende alle 14 al Kursaal la sessione di settembre del Consiglio Grande e Generale, con una seduta che proseguirà fino alle 19.30. Prosegue l’esame delle istanze d’Arengo cominciato ieri. In apertura, l’istanza numero 53 chiede di modificare le modalità di allestimento dei seggi elettorali nelle sedi scolastiche, eliminando l’obbligo di oscurare o rimuovere il materiale affisso. A seguire, tre istanze presentate dall’Associazione 121 LGBT+: la prima chiede di definire modalità e criteri per la rettifica del genere nei registri e nei documenti dello Stato Civile. La seconda riguarda il riconoscimento a San Marino degli atti di nascita e di adozione registrati all’estero. La terza chiede invece la possibilità di registrare entrambi i genitori, anche quando siano dello stesso sesso, con l’obiettivo di garantire certezza dei rapporti di filiazione e tutela del superiore interesse del minore.







