CONSIGLIO D'EUROPA In Commissione Affari Politici APCE due voci dall'IRAN, tra speranza e fratture interne A Monaco - che da maggio ricoprirà la presidenza di turno - presente anche il capodelegazione sammarinese Gerardo Giovagnoli.

Parità di genere, tutela dei diritti dei minori, difesa della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, insieme alla lotta al terrorismo, all’antiriciclaggio e cybersicurezza: sono queste le priorità che il Principato di Monaco ha posto al centro della sua presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, da maggio a novembre. Si tratta della prima presidenza per il Principato da quando è entrato a far parte dell’organizzazione nel 2004, incarico che per le autorità monegasche rappresenta non solo un’importante vetrina internazionale ma anche un’opportunità politica.

Proprio a Monaco si sono svolti i lavori della Commissione per gli Affari Politici e la Democrazia dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, ai quali ha partecipato il Capo della Delegazione consiliare di San Marino, Gerardo Giovagnoli. Non è mancato il confronto sui principali scenari internazionali, a partire dalla guerra in Iran. “Abbiamo ascoltato le parole di due esperte di origine iraniana che hanno grande speranza in un cambio di regime, in un futuro senza gli ayatollah, ma loro stesse ammettono che ci sono fratture all'interno della società, per esempio una sosteneva un ritorno dei Pahlavi e l'altra no”, afferma Giovagnoli.

Altro argomento d'interesse: il rafforzamento dei legami con la regione latinoamericana. “C'è stata un'importante proposta da parte di un collega di stringere le relazioni maggiormente con l'America Latina. Già il Messico è un osservatore al Consiglio d'Europa e si vogliono estendere diplomazia parlamentare e multilateralismo anche a questi paesi, in un momento in cui tutto ciò viene messo in crisi”.

Infine, il tema della Groenlandia, al centro delle nuove tensioni geopolitiche legate all’Artico, con riflessi anche sull’Europa. “Abbiamo ascoltato un esperto finlandese che ha ricostruito una vicenda che non è nata da pochi mesi, che ha radici lontane, e che trova però in un conflitto possibile futuro diretto tra Stati Uniti, Cina e Russia l'origine della mossa di Trump, in particolare per la minaccia cinese che è ritenuta da quel paese e dal Presidente Trump particolarmente preoccupante generando le contrattazioni che sappiamo. Gli Stati Uniti – ricorda Giovagnoli - sono sostanzialmente il motore della Nato, all'interno della Nato ci sono i paesi europei e la minaccia viene posta alla Groenlandia che fa parte della Danimarca, cioè un paese europeo. Tutto questo sembra avere sullo sfondo, comunque sia, il conflitto con la Cina”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: