In Commissione Esteri focus su rientro dei cittadini dai paesi del Golfo, allerta sicurezza interna e Accordo Ue Beccari: "Tutti i sammarinesi che lo desideravano sono tornati a casa". Sul "piano parallelo", il Congresso di Stato ha adottato misure prudenziali per la sicurezza interna; l'opposizione chiede maggior trasparenza e condivisione

La Commissione Affari Esteri si apre con un riferimento del Segretario Luca Beccari sull’assistenza ai cittadini sammarinesi nei Paesi del Golfo colpiti dalla guerra. Sono stati circa 50 i cittadini sammarinesi contattati, alcuni dei quali presenti in zone calde come Emirati Arabi Uniti, Qatar, Giordania e Oman, altri bloccati a causa di voli di rientro cancellati dopo gli attacchi. L’obiettivo principale è stato verificare le condizioni di sicurezza e organizzare eventuali rimpatri – ha spiegato Luca Beccari in Commissione Esteri.

In collaborazione con la Farnesina, San Marino ha quindi inserito i propri cittadini nelle operazioni di rientro insieme agli italiani presenti nella regione. Per accelerare sono state anche attivate soluzioni alternative: trasferimenti via Oman con scalo in Turchia, rientri tramite tour operator, voli organizzati dall’Italia. C'è anche chi ha optato per percorsi autonomi.

Ma la cosa importante – sottolinea Luca Beccari - è che tutti i sammarinesi che volevano rientrare sono tornati a casa, mentre chi è rimasto lo ha fatto per scelta personale e non si trova al momento in situazioni di pericolo. Nonostante le limitate risorse l’assistenza è stata tempestiva e capillare. La vicenda ha anche una dimensione diplomatica, con contatti avviati con le autorità degli Emirati Arabi Uniti e con il Qatar.

San Marino ha espresso condanna per gli attacchi subiti da questi Paesi. Non hanno provocato le ostilità – rimarca il Segretario Luca Beccari - e hanno storicamente svolto un ruolo di mediazione e promozione della pace nella regione del Golfo. L'opposizione riconosce l’impegno nel gestire la situazione e ringrazia chi ha lavorato per coordinare le operazioni.

Torna sul tema dell'accoglienza Matteo Zeppa, che chiede a che punto sia la questione dell’aiuto ai palestinesi. “Il regolamento attuativo del decreto è ancora in fase di elaborazione, serviranno alcune settimane per completarlo”, gli risponde Luca Beccari. Il confronto si sposta poi sul piano parallelo e le conseguenti misure adottate dal Congresso di Stato per la tutela della sicurezza interna e dell’ordine pubblico, “legittime e necessarie”, commenta Nicola Renzi, ma che andavano comunicate meglio, con maggiore trasparenza, per evitare preoccupazioni o allarmismi inutili.

Invoca collaborazione istituzionale anche Fabio Righi: pur riconoscendo la necessità di contromisure tempestive davanti a segnali di allarme del Tribunale, critica la mancanza di condivisione con il Parlamento, sottolineando che la gestione del Paese non può apparire come prerogativa esclusiva di pochi. Di fronte a segnali di possibili minacce alle istituzioni – spiega Luca Beccari - il Congresso di Stato ha adottato misure prudenziali di sicurezza, non straordinarie ma necessarie per tutelare uffici e personale. Sottolinea che la gestione della sicurezza richiede riservatezza e prerogative operative del Governo, ma con piena disponibilità a confronti riservati con Parlamento e opposizione.

Infine, sull’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, potrebbe arrivare al Coreper già ad aprile. Alcuni Stati membri stanno completando i passaggi interni e non emergono opposizioni, mentre la Spagna ha chiesto più tempo per valutazioni, dato che mantiene una posizione tradizionalmente rigida sulla natura dell’accordo, ma non intende ostacolarne la qualificazione come accordo misto. Beccari chiarisce che non esistono contrarietà da parte della Bulgaria e che eventuali perplessità derivavano da informazioni incomplete. Nel frattempo la Commissione europea sta preparando gli strumenti tecnici per l’attuazione dell’Accordo, mentre sono in fase di chiusura anche i negoziati su un’intesa parallela riguardante la gestione delle frontiere e il riconoscimento dei permessi di soggiorno sammarinesi in tutta l’UE.







I più letti della settimana: