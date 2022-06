In Commissione Esteri permessi di soggiorno e residenze. Venerdì si parla di Europa

Il piatto forte in Commissione Esteri verrà servito venerdì quando, in seduta segreta, il Segretario Luca Beccari riferirà sullo stato di avanzamento dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea in un anno – sotto la presidenza francese - che si preannuncia decisivo, con l'obiettivo di chiudere la partita entro il 2023, sotto quella spagnola.

Il dossier è stato recentemente al centro di incontri a Bruxelles con alti Rappresentanti della Commissione e del Parlamento europei. Altri round sono previsti entro l'anno, con la negoziazione affrontata sia sotto l'aspetto tecnico che politico. I partiti chiedono coinvolgimento e una posizione condivisa, considerando che le scelte impatteranno fortemente sul futuro del paese. C'è quindi grande attesa per il dibattito di venerdì, giornata in cui si aprirà anche il comma comunicazioni.

La seduta di oggi, infatti, è stata tutta incentrata su permessi di soggiorno e residenze. Circa una trentina le pratiche, fra richieste di imprenditori, ricongiungimenti familiari, permessi parentali, residenze atipiche. Il via libera arriva per tutte tranne una: viene infatti sospesa – in attesa di integrazioni - la richiesta di residenza anagrafica per motivi imprenditoriali legati ad una società nel campo delle manifestazioni sportive. Viene affrontata anche la questione dei controlli da parte degli uffici preposti, per una valutazione in itinere della Commissione rispetto agli impegni assunti all'atto della concessione. Beccari annuncia poi una revisione organica della normativa sulle residenze. Le disposizioni stratificate nel tempo e declinate in maniera diversa – afferma – richiedono un intervento per armonizzare il testo.

