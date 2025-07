DIBATTITO In Commissione Finanze l'audizione -a porte chiuse- di Cassa di Risparmio e Banca Centrale Presentato anche il Programma Economico 2026 da parte del Segretario alle Finanze Marco Gatti: focus sulle priorità di intervento

La prima parte della Commissione si è svolta in seduta segreta per le audizioni di Cassa di Risparmio e Banca Centrale. Possiamo immaginare che, a porte chiuse, Carisp abbia portato all'attenzione dei commissari i dati di bilancio e riferito su Banka Kovanica, la piccola banca croata controllata da Cassa di Risparmio e che in questi mesi si dice sia stata ceduta.

Quanto a BCSM, probabile sia stata affrontata la questione dell'Accordo di Associazione UE e la vendita della quota di maggioranza della Banca di San Marino al gruppo bulgaro Starcom Holding, operazione che dovrà essere autorizzata dall'istituto di Via del Voltone. La seduta segreta sarebbe dovuta terminare in mattinata ma è continuata anche nel pomeriggio, per la conclusione del dibattito politico. E' poi diventata pubblica per la presentazione del Programma Economico 2026 da parte del Segretario alle Finanze Marco Gatti. In 160 pagine vengono tracciate le principali linee economiche del Governo, con focus sulle priorità di intervento.

Che devono tenere conto del contesto geopolitico, con dinamiche che inevitabilmente esercitano influenze sul paese, come il conflitto in Ucraina e la guerra in Medioriente. Con ricadute sui costi dell'energia e sulle catene di approvvigionamento globali. Ad alimentare l'incertezza ci sono poi i dazi e l'inflazione. La riduzione dell'esportazione dall'Europa verso gli Stati Uniti avrà ricadute negative anche per San Marino, ma - rimarca Gatti – l'incertezza apre opportunità strategiche per il nostro paese, che nelle crisi passate ha dimostrato resilienza economica e sociale. I limiti – dice – possono essere trasformati in vantaggio”.

La seduta verrà riaggiornata al 28 agosto.

