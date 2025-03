TEMI CALDI In commissione l'emergenza casa e il dossier 'residenze fiscali non domiciliate' Lunedì 3 marzo denso di impegni istituzionali

Alle 9.30 di lunedì scade il termine per il deposito in commissione territorio degli emendamenti poi comincerà l'esame in sede referente del progetto di legge del governo sull'emergenza casa. Le opposizioni hanno già presentato, nel complesso, circa 80 emendamenti e se ne attendono altri da maggioranza e governo. L'esame richiederà dunque tempi lunghi e per completarlo sarà necessaria la convocazione, entro il mese, di altre sedute della commissione: l'obiettivo del Segretario di Stato Matteo Ciacci è avere un testo pronto per l'approvazione in Consiglio entro aprile. Resta da capire se sarà frutto, almeno in parte, anche di condivisione con le opposizioni.

Alle 13 la sospensione lavori per la commissione territorio – che torna a riunirsi in serata dalle 21 – e l'apertura della commissione esteri che sarà subito impegnata nell'esame della proposta di Protocollo d'Intesa tra il Consiglio Grande e Generale e il parlamento maltese. Seguirà il vaglio del protocollo d'intesa tra la commissione esteri sammarinese e la commissione esteri e difesa del senato della Repubblica Italiana.

La commissione esteri si chiuderà con la votazione dell’ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari di DML, RETE e RF per impegnare il Congresso di Stato a revocare tutti i provvedimenti adottati in tema di residenze fiscali non domiciliate, con riferimento alle circolari applicative e all’autorizzazione rilasciata alla Società “San Marino World”.

Convocata alle 14:30 anche la commissione antimafia. Dall'ultima riunione di giovedì scorso era emerso che tra i settori sorvegliati speciali, a San Marino, ci sono auto, liquori e vendite a distanza via web.

