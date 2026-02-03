CONSIGLIO GRANDE E GENERALE In Commissione Riforme Istituzionali confermate le priorità: status del consigliere e centralità del Consiglio Giuseppe Morganti frena sulla professionalizzazione del consigliere, Iro Belluzzi difende la libertà di mandato. Spunta il Question Time per risposte immediate dal Governo

Dopo l'audizione di personalità di spicco italiane e sammarinesi, la Commissione per le riforme istituzionale è tornata a riunirsi a Palazzo per fare il punto sul prosieguo dei lavori. Il consigliere di Libera Guerrino Zanotti e gli esponenti del Pdcs Gian Carlo Venturini e Manuel Ciavatta hanno portato nel dibattito il recepimento dell’acquis comunitario, sottolineando l’esigenza di rivedere il regolamento consiliare per rendere il Parlamento realmente operativo di fronte a un carico normativo crescente e distribuito nel tempo.

Pur ribadendo l'importanza del tema, dalla discussione è emerso che il "cuore" dei lavori deve restare la valorizzazione del Consiglio Grande e Generale e il riequilibrio dei poteri rispetto al Governo. Nel dibattito sono anche emerse le diverse sensibilità e idee sul ruolo stesso del Consigliere. Da un lato, Giuseppe Maria Morganti di Libera ha invitato a "non trasformare gli eletti in sessanta dipendenti pubblici a caccia di stipendio". Meglio potenziare i servizi e le strutture a supporto dei gruppi consiliari, è la sua visione.

Non concorde il collega di partito Iro Belluzzi: "Il singolo eletto non deve ridursi a un impiegato di partito o a un esecutore di ordini di scuderia" ha tuonato. Per restituire centralità al Parlamento, si fa strada la proposta di introdurre il "question time", uno spazio dedicato in Consiglio per risposte immediate del Governo. Confermata anche la necessità di arginare l'abuso della decretazione d'urgenza, definendo criteri più rigidi per le deleghe all'Esecutivo.

