In Commissione slitta il "Daspo": per l'opposizione il governo è al "game over"

“Cause di forza maggiore”: con questa espressione la Presidente Denise Bronzetti ha chiuso anticipatamente, alle 15:20, la seduta della Commissione Sanità che era convocata fino alle 19. All'origine della decisione, l'assenza in aula, a dibattito in corso, di un Segretario di Stato Relatore del Progetto di Legge sul 'Daspo', il cui esame di conseguenza viene rimandato, anche se accolto positivamente a livello 'bipartisan'. Il pdl è stato presentato dal Segretario di Stato Rossano Fabbri che, trovandosi fuori territorio, oggi era sostituito, come relatore, dai Segretari di Stato Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori.

L'irrituale chiusura anticipata della commissione ha scatenato la reazione dell'opposizione che ha diramato poco dopo una nota congiunta in cui ha stigmatizzato duramente l'episodio. “Questa – dichiara Matteo Casali di Rf, a nome di tutti i partiti di minoranza – è una legge che era stata presentata in tutta urgenza dal Segretario di Stato Fabbri, che però non era presente... i governanti, han sempre qualcosa di meglio da fare...ha delegato i Segretari, prima Bevitori e poi Ciacci, ma a un certo punto non c'era più nessun Segretario in aula. Il Presidente Bronzetti si è vista costretta a togliere la seduta. Un progetto di legge che ci era stato descritto come urgente, urgentissimo, si è chiuso perché in realtà, neanche il Governo ha il rispetto delle istituzioni e dei provvedimenti che esso stesso porta all'attenzione delle Commissioni. Se questo è il modo di governare un Paese di fronte a sfide importanti: auguri, secondo noi il Governo è al Game Over e sarebbe bene che lasciasse il posto quanto prima".







