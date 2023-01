UDP In Consiglio arriva il Distretto a Fiscalità Speciale

Sei giorni di Consiglio: si parte lunedì prossimo. Dopo rinvii e polemiche approda in prima lettura il Distretto Economico a Fiscalità Speciale. Progetto di legge, si ricorderà, di cui tanto si è parlato e che ha sollevato perplessità nella stessa maggioranza. È stato invece presentato dai Segretari ad Esteri e Finanze come una scommessa per il futuro, piattaforma e volano per un ulteriore rilancio e sviluppo dell'economia del Paese, in particolare del settore turistico e ricettivo, in grado di attrarre investimenti soprattutto di soggetti stranieri, anche nell'ottica di una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. Il modello sammarinese sarà soggetto alle norme ordinarie e caratterizzato da norme fiscali speciali.

Da forze di maggioranza emerge la volontà di creare una normativa il più trasparente possibile e armonizzata al contesto internazionale, per evitare opacità e malumori con Italia ed Europa. Altro piatto forte riguarda Banca Centrale, con le dimissioni di Giacomo Volpinari da membro del Consiglio Direttivo, il gradimento del Direttore Generale Andrea Vivoli e la votazione dell'Ordine del Giorno di RF perché siano presentate in Commissione, entro marzo, le linee guida della modifica dello Statuto della Banca. Conclude l'iter la Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare mentre arriva in prima lettura l'adeguamento a convenzioni e standard internazionali su prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

5 i Decreti delegati, fra cui interventi straordinari in ambito di lavoro a supporto dell’emergenza energetica e la modifica delle accise sui carburanti per il periodo primo dicembre – 31 gennaio. 5, infine, le istanze d'arengo. In mattina è stata consegnata alla Reggenza una comunicazione della Commissione antimafia approvata all'unanimità, un'integrazione alla relazione sul fenomeno delle infiltrazioni malavitose presentata in Aula a marzo. Se ne parlerà nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: