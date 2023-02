In Consiglio "confronto costruttivo" ma qualche inciampo sulle istanze

Superato lo scoglio della legge sull'informazione, che qualche mal di pancia ha lasciato in consiglieri democristiani, l'Aula procede spedita nelle prime letture. Il primo progetto di legge introduce una nuova disciplina dell’associazionismo e del volontariato, per agevolare ed incentivarne l'attività. All'indomani del dibattito, il Segretario Andrea Belluzzi ringrazia i Consiglieri per il clima di proficuo e costruttivo confronto. Risposta doverosa – rimarca – all'istanza proveniente dalla società civile, che lamenta da tempo problemi di applicazione ed interpretazione della disciplina attualmente in vigore. All'avvio dell'iter anche il pdl sulla durata del processo ed equa riparazione, presentato dalla Segreteria Giustizia, per dare attuazione ad un principio riconosciuto dalla Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Vengono affrontati diversi aspetti, dai termini di ragionevole durata del processo ai rimedi per assicurarla, fino all'indennizzo.

Ma è sulle istanze d'arengo che si verifica qualche cortocircuito. Ad esempio sulla richiesta di sottotitolazione del notiziario di San Marino RTV. Il Segretario Lonfernini invita l'Aula a respingerla, considerando che il tema è già previsto nella legge sull'editoria. La maggioranza, però, proprio perché già contemplata nella norma vota sì, in nome – dice - della coerenza. L'istanza dunque passa con 34 voti a favore. Respinte quelle a tema pedofilia mentre è impasse sulla richiesta di prevedere, nella legislazione sammarinese, tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul, istanza su cui c'è il parere favorevole dell'Authority. Nonostante il Segretario Ugolini chieda di bocciarla in considerazione del lavoro che sta già svolgendo, alcuni consiglieri del suo partito non la votano, così come anche altri della maggioranza. Si arriva, quindi, ad una situazione di parità, 13 sì contro 13 no. Passa, sul tema, un ordine del giorno della maggioranza ma l'istanza potrà essere ripresentata alla prossima sessione. Bocciato, infine, l'Ordine del Giorno di RF sugli accessi per gli studenti sammarinesi alle facoltà di medicina e chirurgia. Tema che verrà affrontato nell'incontro fra il Segretario all'Istruzione Belluzzi e l'omologo ministro italiano.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: