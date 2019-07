In Consiglio domani le dimissioni di Fiorini

Domani si aprono i lavori del Consiglio e l'Aula sarà chiamata a prendere atto delle dimissioni “irrevocabili” di Matteo Fiorini. Il Consigliere di Repubblica Futura – che verrà sostituito da Mattia Ronchi - proseguirà il suo impegno politico come Coordinatore del partito che ha rimarcato, in un comunicato, come il clima di veleno e scontro abbia raggiunto e travalicato il limite del rispetto delle Istituzioni come mai accaduto nel recente passato. L'Aula sarà poi chiamata, negli otto giorni di lavori, a nominare i membri della commissione d'inchiesta e affronterà in apposito comma la legge elettorale sulla quale si è aperto, come si ricordava nel precedente servizio, il tavolo di confronto.