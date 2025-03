In Consiglio è il giorno di nomine e Decreti

Il Consiglio riparte dalle nomine, a partire dal membro effettivo del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme: via libera dell'Aula a Fabio Elefante, professore di diritto pubblico e amministrativo presso l’università La Sapienza di Roma, la cui candidatura è stata avanzata in Ufficio di Presidenza. Elefante sostituisce Maria Alessandra Sandulli, da febbraio giudice della Corte Costituzionale Italiana. Incarico prestigioso a riprova, sottolinea la maggioranza, delle scelte di alto profilo compiute in seno all'organismo.

Le altre nomine: Gianluca Belluzzi Presidente del Collegio Sindacale della Banca Centrale; Roberto Raschi membro del Consiglio Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi; Daniele Gatti in sostituzione di Paride Neri nella Consulta Sociale e Sanitaria dell’ISS; Monica Francioni Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per l’UNESCO; Marina Lazzarini quale membro della Commissione CSD Onu e Samuele Mazza nella Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli oggetti di Antichità e d’Arte.

Sull’Autorità Garante per l’Informazione Governo e maggioranza chiedono di soprassedere. Vengono approvati i nomi proposti da Consulta (Davide Gasperoni) e dalla minoranza (Luciano Freschetti). Matteo Botteghi e Gherardo Marrapese sono invece nominati membri dell'autorità ICT. In merito all'Autorità di Vigilanza dei Consumatori, la maggioranza chiede di soprassedere mentre viene approvato all'unanimità Marco Fiorini, proposto dall'opposizione. Si apre ora il comma dei Decreti.