UDP In Consiglio elezione dei Capitani Reggenti, bilancio e numerose nomine Da rinnovare i Cda di AASS, AASLP, RTV e Poste. L'Aula si riunirà da lunedì a venerdì

Sarà il Consiglio dell'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre 2024 – 1°aprile 2025, in calendario il primo giorno di lavori, lunedì pomeriggio. Il Pdcs ha candidato alla Suprema Magistratura Francesca Civerchia mentre Libera scioglierà le riserve solo dopo la riunione del gruppo consiliare. Al momento i nomi più gettonati sarebbero Vladimiro Selva e Dalibor Riccardi.

Piatto forte della sessione di settembre l'assestamento di bilancio in seconda lettura, importante banco di prova per la maggioranza. Il testo è asciutto, con pochi emendamenti del Governo, come anticipato qualche giorno fa dal Segretario alle Finanze Marco Gatti. Cinque giorni di lavori per un'Aula alle prese anche con numerose nomine rimaste in sospeso dalla passata legislatura. Non solo commissioni ma anche cda: sul tavolo Azienda dei Servizi, Lavori Pubblici, RTV e Poste. Undici i Decreti, tra cui quello per il processo amministrativo telematico e il credito agevolato a supporto delle imprese.

Due, invece, i progetti di legge di iniziativa popolare: in prima lettura la disciplina delle alienabilità e concessioni dei terreni di proprietà pubblica e il diritto all'oblio oncologico. All'avvio dell'iter consiliare anche la durata ragionevole del processo ed equa riparazione; "Made in San Marino" e "100% Made in San Marino" e Registro delle "Botteghe Storiche" e il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), con cui possono essere attuati programmi e interventi di cooperazione transfrontaliera. In agenda anche l'adesione alla Convenzione di Parigi su protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

