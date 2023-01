In Consiglio l'istanza d'Arengo del Comitato Correntisti Sammarinesi Fa un appello alla politica

In Consiglio l'istanza d'Arengo del Comitato Correntisti Sammarinesi.

In Consiglio Grande e Generale, che inizia domani, anche l’Istanza d’Arengo presentata dal Comitato Correntisti Sammarinesi, con la quale si richiedeva la modifica della legge 94 del 2022, in modo da individuare misure di supporto agli ex correntisti di Banca CIS. In una nota il Comitato spiega che si tratta di un ulteriore tentativo e degli ex correntisti di Banca CIS per ottenere ascolto e supporto; ribadisce la mancanza di intervento da parte del Governo e del Segretario alle Finanze di intervento a supporto a persone che si sono viste congelare i risparmi di una vita per 10, 15 o 20 anni; rivela di essersi rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Alla vigilia del Consiglio il comitato rivolge un appello alle forze politiche di maggioranza ed opposizione “affinché la nostra vicenda non passi nuovamente “in cavalleria” ed affinché possa essere finalmente affrontata con la serietà che la nostra situazione richiede, senza quelle facili semplificazioni e mistificazioni della realtà cui abbiamo troppo spesso assistito nel corso degli ultimi mesi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: