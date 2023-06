UFFICIO DI PRESIDENZA In Consiglio nomina dei Segretari Interni e Sanità, modifiche al PRG e Bilancio di previsione

La prossima settimana il Consiglio si riunirà per cinque giorni: dalla serata di lunedì 26 a venerdì 30. Piatto forte la nomina dei Segretari di Stato Affari Interni e Sanità. A seguire il dibattito sull'attuale situazione politica e poi il giuramento dei due neo Congressisti e dei Consiglieri eletti che li sostituiranno. In agenda anche l'aggiornamento delle Commissioni Consiliari: ben 11 quelle rimaste incomplete nella scorsa seduta, fra cui la Commissione per il Lavoro, una delle più importanti – ha ricordato Nicola Renzi - “vitale per aziende e lavoratori”. “Uno spettacolo indecoroso” – ha ribadito il capogruppo di RF, sollecitando una linea di condotta. In agenda anche altre nomine, come quella degli organi sociali dell'Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti.

All'attenzione dell'Aula anche 10 Decreti, fra cui le misure straordinarie per il contenimento dei costi di acqua, luce e gas e le disposizioni in materia di rateizzazione e tariffe sociali. Spazio poi alle relazioni del Dirigente del Tribunale sullo stato della giustizia per l'anno 2022 e dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia sullo stato di attuazione del Piano Energetico Nazionale 2018 -2021.

Approda in seconda lettura la Legge quadro sulle società benefit mentre vengono avviati all'iter consiliare tre progetti di legge: la variazione al Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2023, la legge sulle attività economiche e le modifiche al PRG. Gli interventi al Piano Regolatore puntano alla creazione di infrastrutture pubbliche per la sostenibilità ambientale nel settore idrico quale l'invaso artificiale. Ma anche la realizzazione di un nuovo impianto sportivo pubblico a Serravalle e, negli interventi rivolti alle imprese, l'ampliamento di alcune zone produttive ad Acquaviva, consentendo lo sviluppo di un'area industriale consolidata con ricadute sul piano occupazionale.

