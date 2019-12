In Emilia Romagna il 26 gennaio seggi aperti dalle 7 alle 23 Pubblicato il decreto. Ed è già guerra dei sondaggi.

In Regione oltre 3,4 milioni di cittadini emiliano romagnoli sono chiamati al voto. Le oltre 4.500 sezioni nei 328 comuni resteranno aperte il 26 gennaio dalle 7 alle 23. Con il decreto del Presidente Stefano Bonaccini parte ufficialmente la corsa dei candidati per le elezioni regionali in Emilia Romagna, per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e del presidente della Giunta regionale. Dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. La Regione informa che in vista di questo appuntamento elettorale è on line una pagina web che mette a disposizione degli elettori informazioni utili sui diversi aspetti della consultazione elettorale. L'esito del voto sarà importantissimo anche sul piano nazionale, una volta proiettato sui delicati equilibri che tengono insieme la maggioranza di governo. Se il centrodestra, forte della vittoria in Umbria, riuscisse a strappare l'Emilia Romagna al Pd, si profilerebbe un dato politico importante che i sondaggisti stanno cercando di anticipare da settimane. Anche perché se finora il governatore Bonaccini era stato personalmente in vantaggio sull'avversaria salvinista Lucia Borgonzoni, i numeri più freschi, dei sondaggisti Noto, Tecne, parlano di un centrodestra che sta tentanto il sorpasso. Gli altri candidati? Il termine è stato prorogato a lunedì alle 18. Per il momento hanno presentato il candidato Potere al Popolo, Rifondazione Comunista ed il movimento paneuropa Volt. Il movimento 5 Stelle non ha ancora indicato un nome.



