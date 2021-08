In esame la legge per velocizzare il recupero dei crediti

Il pdl in esame introduce novità sull'istituto del patto marciano, una garanzia alternativa all'ipoteca a cui si può ricorrere per chiedere un mutuo. In caso di inadempienza la banca potrà acquisire direttamente il bene messo a garanzia dal debitore, mentre con l'ipoteca il bene va all'asta e i tempi sono più dilatati. Il progetto di legge apre anche al possibile pignoramento di un quinto della pensione, in caso di inadempienza. “Di base il provvedimento è condivisibile ma dobbiamo fare attenzione a tutelare i soggetti più deboli” ha osservato Maria Katia Savoretti di RF.









Preoccupazione condivisa da tutta l'opposizione ed anche da Domani Motus Liberi in particolare per i mutui prima casa. Diversi consiglieri di Dml hanno tuttavia espresso parere positivo sulle modifiche apportate, rispetto al testo originario. Alessandro Cardelli, del Pdcs, ha affermato che in realtà, con il patto marciano, le tutele sul fronte prima casa aumentano e i tempi di escussione della garanzia superano i tre anni, mentre in caso di ipoteca sono più rapidi. Il Segretario alla Giustizia Ugolini ha precisato che il patto marciano non interviene automaticamente su mutui e finanziamenti in essere ma ci vuole l'accordo di entrambe le parti. Ritiene sia stato raggiunto un compromesso equilibrato mentre a parere del consigliere Morganti di Libera, e più in generale per tutta l'opposizione, è sbilanciato a favore delle banche.

Ieri, in seduta notturna, l'aula ha dato il via libera al piano sanitario e la maggioranza ha approvato un ordine del giorno che dà mandato al Governo per la celere realizzazione del nuovo Ospedale e l'avvio dell'iter per la nomina del nuovo direttore generale dell'Iss.