In tutte le case sammarinesi l'Accordo Ue in formato tascabile

In vista della firma, attesa entro la primavera, l'opuscolo consente di comprendere in maniera semplificata l'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea in 28 pagine e 12 capitoli illustrandone gli aspetti e i dubbi principali. A scanso di equivoci, viene subito spiegato che non si tratta di un'adesione: San Marino non diventerà paese membro, ma avrà uno status simile a quello di Liechtestein, Islanda e Norvegia – paesi dello Spazio Economico Europeo - con accesso al mercato unico Ue, la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, mantenendo piena autonomia in tanti ambiti strategici come politica estera, interna, giustizia penale, fiscalità.

L'opuscolo illustra in breve le principali ricadute per studenti, lavoratori, imprese, pensionati, settore finanziario. Il capitolo 8 elenca i principali vantaggi, il 9 svantaggi e sfide per san marino, l'11 i miti da sfatare, come il pericolo 'invasione', visto che San Marino continuerà a gestire autonomamente il numero di nuove residenze, grazie ad un sistema di quote concordato e ad un meccanismo di salvaguardia. Intanto è in fase di definizione, nell'ambito della campagna informativa sull'Accordo Ue, anche un nuovo ciclo di incontri pubblici sul territorio. “Per un piccolo Paese come il nostro – si legge nella parte finale dell'opuscolo – l'alternativa all'integrazione europea non è l'indipendenza, ma l'isolamento. Oggi abbiamo l'opportunità di scegliere il nostro futuro con consapevolezza”.







