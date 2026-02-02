CAMPAGNA INFORMATIVA In tutte le case sammarinesi l'Accordo Ue in formato tascabile In 28 pagine tutto quello che c'è da sapere sull'Associazione di San Marino all'Unione Europea

In vista della firma, attesa entro la primavera, l'opuscolo consente di comprendere in maniera semplificata l'Accordo di Associazione tra San Marino e l'Unione Europea in 28 pagine e 12 capitoli illustrandone gli aspetti e i dubbi principali. A scanso di equivoci, viene subito spiegato che non si tratta di un'adesione: San Marino non diventerà paese membro, ma avrà uno status simile a quello di Liechtestein, Islanda e Norvegia – paesi dello Spazio Economico Europeo - con accesso al mercato unico Ue, la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, mantenendo piena autonomia in tanti ambiti strategici come politica estera, interna, giustizia penale, fiscalità.

L'opuscolo illustra in breve le principali ricadute per studenti, lavoratori, imprese, pensionati, settore finanziario. Il capitolo 8 elenca i principali vantaggi, il 9 svantaggi e sfide per san marino, l'11 i miti da sfatare, come il pericolo 'invasione', visto che San Marino continuerà a gestire autonomamente il numero di nuove residenze, grazie ad un sistema di quote concordato e ad un meccanismo di salvaguardia. Intanto è in fase di definizione, nell'ambito della campagna informativa sull'Accordo Ue, anche un nuovo ciclo di incontri pubblici sul territorio. “Per un piccolo Paese come il nostro – si legge nella parte finale dell'opuscolo – l'alternativa all'integrazione europea non è l'indipendenza, ma l'isolamento. Oggi abbiamo l'opportunità di scegliere il nostro futuro con consapevolezza”.

