ACCORDO UE In visita a San Marino una delegazione del Parlamento Europeo Oggi sul tavolo del confronto bilaterale tra San Marino e Commissione Ue anche gli aiuti di stato.

Continua serrato il confronto tra San Marino e Ue per arrivare entro fine anno all'Accordo di Associazione. Oggi sul tavolo del confronto bilaterale tra San Marino e Commissione Ue anche gli aiuti di stato.

Da oggi al via anche la visita di due giorni a San Marino del Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo, David Mcallister e della Vice presidente Željana Zovko. Previsi incontri con il Segretario agli Esteri Beccari e con la Commissioni Affari Esteri. I politici europei saranno ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti e nella giornata di venerdì è previsto un incontro con la Commissione Affari Esteri.

