Incarichi Ronchi: PS e PSD interpellano, il consigliere risponde

Ps e PSD tirano in ballo il Segretario Podeschi sul ruolo di Mattia Ronchi, consigliere di Repubblica Futura.

I due partiti chiedono al Segretario all'Istruzione come sia possibile che il consigliere, sub-entrato recentemente al dimissionario Matteo Fiorini, svolga tutt'ora il ruolo di Segretario Particolare presso la Segreteria di Stato Istruzione e non si sia ancora dimesso dal Consiglio di Amministrazione della “Giochi del Titano Spa. Una situazione che denota per PS e PSD “un modo di vivere le istituzioni più che discutibile e per nulla corretto".

Alle accuse risponde direttamente Mattia Ronchi. In una nota il consigliere chiarisce il suo incarico di Segretario Particolare è già terminato, d'accordo con il Segretario Podeschi, come deliberato nella seduta del Congresso di Stato del 30 luglio 2019, la prima dopo il suo giuramento. Anche le dimissioni dal CdA della "Giochi del Titano" sono già avvenute, come conferma una nota consegnata alla stessa ed alla Segreteria di Stato per le Finanze il 12 agosto.

"Vorrei ricordare - scrive Ronchi - che, nonostante la legge non preveda incompatibilità per nessuna delle due cariche da me ricoperte con quella di Consigliere, la decisione è stata presa per una questione di correttezza personale e rispetto istituzionale, che non di certo il PS e PSD devono insegnarmi."